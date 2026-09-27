La primera victoria no puede esperar para la UD Ourense que recibe al Cacereño

La adaptación de la UD Ourense a la categoría está costando más de lo previsto y después de cuatro partidos todavía no ha estrenado su casillero. Este domingo al mediodía, recibe al Cacereño, que es segundo con diez unidades, con la única misión de sumar los primeros puntos de la temporada. Los rojillos, que ayer por la mañana completaron en Albán (Coles) el último entrenamiento, afrontan el duelo con las bajas de larga duración de Viti y Jaichenco; y la de Samu Pardo, sancionado. Regresa Julio Cabrera, mientras que el extremo Mateo Gandarillas sigue entre algodones.

“Esta semana sí que nos costó un poco arrancar, el lunes después de Salamanca sí que fue complicado, sobre todo por la forma en la que se nos fue el partido. Poco a poco, ya empezamos a pensar en el siguiente encuentro, que es ante un Cacereño que realizó un arranque de liga prácticamente inmejorable y que tiene las ideas muy claras, por lo que nos va a plantear un partido muy complicado, pero estamos convencidos de que estamos preparados”, comenta Juan Carballo, técnico de los unionistas.

Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “El equipo mostró madurez”

Carballo hace hincapié en el aspecto anímico a la hora de afrontar el choque de este domingo: “Esta semana, el equipo ha demostrado mucha madurez y capacidad de resistencia. Sí que es cierto que siempre decimos que las cosas pasan por algo y si somos capaces de aprovechar cuando la situación es negativa esos vínculos que se crean entre jugadores y cuerpo técnico, estoy convencido de cuando las cosas vayan mejor, vamos a salir reforzados”. En cuanto al rival, reconoce: “La dificultad del partido no va tanto en la clasificación, sino en las características del rival, ya que el Cacereño es un equipo hipercompetitivo. De hecho, creo que nos recuerda un poco a la Ponferradina, por lo que nos va a obligar sí o sí defender situaciones cerca de nuestra portería”.

En el Cacereño, su técnico Julio Cobos, que lleva ocho temporadas en el club, afirma sobre la UD Ourense: “Es un equipo que aún no ha sumado, pero creo que ha hecho las cosas bien como para que algún marcador de los partidos que ha jugado hubiese sido diferente. Además, tiene un equipo con jugadores veteranos mezclado con algún futbolista joven y seguro que, por la experiencia que tienen algunos de sus futbolistas, puede cambiar la dinámica. Espero que no sea contra nosotros”.

Cobos tiene a todos los jugadores a su disposición tras recuperar a José Alonso, que ha superado una dolencia muscular después de lesionarse en la primera jornada de competición.