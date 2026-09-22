Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: "No debemos de ser alarmistas"

La UD Ourense no consigue darle la vuelta al mal inicio de competición que está realizando. En Salamanca, ante Unionistas, nueva derrota, por tres goles a uno, lo que ha llevado al equipo a ser colista y el único que no ha conseguido sumar punto alguno.

Para analizar la situación del equipo, nadie mejor que su técnico, Juan Carballo, que lo primero que quiere es mandar un mensaje de optimismo: “Empezamos la semana con mucha energía y con ganas de revertir la mala situación que llevamos. Les hemos trasmitido a los jugadores un mensaje de tranquilidad, de normalidad, y que no es una cuestión de que no nos estemos dejando todo y que tienen que entender que esta categoría va de detalles, de no regalar nada porque se paga muy caro”.

El equipo se ha dado de bruces con una categoría muy profesionalizada y de mucho nivel. El técnico rojillo lo asume: “El salto entre la Segunda Federación y la Primera pienso que es el más grande del fútbol español. Lo digo desde el respeto y que se me entienda, pero aquí te tienes que tomar todo muy en serio. Es verdad que de momento no nos está dando, pero tenemos que hacer todo lo posible para que nos llegue y asumir responsabilidades hasta que consigamos dar con la tecla”.

Un Juan Carballo que no se imaginaba este comienzo: “Evidentemente no, ni lo pensaba ni lo esperaba. En el mundo del fútbol todos vivimos rachas de cuatro partidos sin ganar, lo que pasa es que igual al ser al principio duele más, pero también pienso que no debemos ser alarmistas porque queda mucho por delante. Está claro que el fútbol vive de resultados y tienes que estar preparado para convivir con estas realidades cuando las cosas no salen. Sabemos que necesitamos una victoria y queremos conseguirla este próximo domingo, pero si a finales de septiembre ya hablamos de finales esto se nos va a hacer muy largo”. Y también hace una reflexión en voz alta: “Estamos en esta liga y tenemos que afrontarlo con todas las consecuencias. Está claro que también cuenta cuáles son tus recursos y a los que puedes llegar, pero es lo que toca. Y asumir que aquí los jugadores no se equivocan en las acciones técnicas, no te perdonan y es algo a lo que no estamos acostumbrados. El año pasado cometías errores y no te penalizaban, ahora cualquier cosa la pagas muy cara”.

Pese al mal inicio, Carballo no duda: “Mi único pensamiento es en sacar esto adelante y a día de hoy no me planteo ninguna otra cosa más que trabajar en el partido del Cacereño”. Un partido para el que también pide apoyo: “Que la gente tenga confianza en los jugadores, y que no duden de que se lo están dejando todo para sacar esto adelante. Y que también sepan lo importante que es el apoyo que nos brindan. El jugador lo nota”.