Un punto que sabe a poco para El Barco (1-1)

El Barco sumó un punto en su visita al Lalín (1-1) en un encuentro en el que se vio por debajo en el marcador y en el que mostró una mejor versión tras el descanso. El conjunto barquense no comenzó mal ante un Lalín que tuvo mucho balón, que circuló mucho por dentro y que hizo daño sin necesidad de generar muchas ocasiones. Fue en el minuto 27 por medio de Manu Galego, que puso el 1-0 en el marcador tras una opción muy clara de Santín.

El tanto obligó al Barco a ir a por el empate y, aunque durante la primera mitad le costó encontrar espacios, el panorama cambió tras el paso por los vestuarios. Los valdeorreses dieron un paso adelante, comenzaron a dominar más el juego y fueron generando ocasiones ante un Lalín que tuvo que replegarse durante buena parte del segundo tiempo.

La insistencia del Barco encontró recompensa en el minuto 75. Tras fallar una ocasión sin portero y varios mano a mano, Benavides culminó una buena jugada colectiva para establecer el 1-1 y devolver al equipo barquense al partido. A partir de ahí, los visitantes mantuvieron su apuesta ofensiva y aún dispusieron de varias ocasiones para completar la remontada, aunque les faltó acierto en los metros finales, reclamando el Barco penalti en la última acción.

Finalmente, los visitantes tuvieron que conformarse con un empate que les permite seguir sumando en este inicio de temporada. Tras cuatro jornadas disputadas, el conjunto valdeorrés cuenta con 7 puntos, fruto de dos victorias, un empate y una derrota.