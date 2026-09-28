Un punto que sabe a poco para El Barco (1-1)
DUELO CON OCASIONES
El Barco de Agustín Ruiz no pasó del empate en la visita a Lalín, en un duelo con ocasiones para alcanzar la victoria.
El Barco sumó un punto en su visita al Lalín (1-1) en un encuentro en el que se vio por debajo en el marcador y en el que mostró una mejor versión tras el descanso. El conjunto barquense no comenzó mal ante un Lalín que tuvo mucho balón, que circuló mucho por dentro y que hizo daño sin necesidad de generar muchas ocasiones. Fue en el minuto 27 por medio de Manu Galego, que puso el 1-0 en el marcador tras una opción muy clara de Santín.
El tanto obligó al Barco a ir a por el empate y, aunque durante la primera mitad le costó encontrar espacios, el panorama cambió tras el paso por los vestuarios. Los valdeorreses dieron un paso adelante, comenzaron a dominar más el juego y fueron generando ocasiones ante un Lalín que tuvo que replegarse durante buena parte del segundo tiempo.
La insistencia del Barco encontró recompensa en el minuto 75. Tras fallar una ocasión sin portero y varios mano a mano, Benavides culminó una buena jugada colectiva para establecer el 1-1 y devolver al equipo barquense al partido. A partir de ahí, los visitantes mantuvieron su apuesta ofensiva y aún dispusieron de varias ocasiones para completar la remontada, aunque les faltó acierto en los metros finales, reclamando el Barco penalti en la última acción.
Finalmente, los visitantes tuvieron que conformarse con un empate que les permite seguir sumando en este inicio de temporada. Tras cuatro jornadas disputadas, el conjunto valdeorrés cuenta con 7 puntos, fruto de dos victorias, un empate y una derrota.
Ficha técnica
CD Lalín:
Sampayo, Iván, Óscar, Santi Prado, Bernárdez (Manza, min 76), Manu Galego (Joseman, min 76), Vilariño (Vilariño, min 64), Brais Vidal, Xabi, Padín, Carletto (Alvarellos, min 84).
CD Barco:
Hugo, Marcos (Sidibé, min 59), Noel (Carlos Cruz, min 59), Raúl Paz, Santín (Benavides, min 56), Óscar Martín (Manu, min 80), Jonatan (Álex, min 73), Miguel Freiría, Dani Sánchez, Raúl Arias, Diego Souto.
Goles:
1-0, Manu Galego: minuto 27.
1-1, Benavides: minuto 75.
Árbitro:
David Táboas de Vigo. Amarillas a Brais Vidal, Xabi, Vilariño e Iván por el Lalín.
Incidencias:
Partido jugado en el Manuel Anxo Cortizo.
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