Un empate que sabe a gloria. Así salió el Antela de su visita al campo Ponte dos Brozos, donde se vio las caras ante el Atlético Arteixo. Un partido intenso, disputado, en el que golpearon primero los herculinos, se quedaron con 10 hombres los limianos, que apretaron los dientes para marcar el 1-1 definitivo avanzada la segunda mitad por medio de Negrete.

Se rebelaron los de Bruno Gómez ante una tarde que pintaba aciaga pese al esfuerzo. Y es que el tramo inicial de tanteo se desequilibró con un tanto de los locales marcado por los limianos. Sandro Raposeiras, de forma desafortunada, marcó el 1-0 en propia meta. Intentos de unos y otros, pero el resultado no se movió camino de los vestuarios.

En la segunda mitad, el Antela quiso dar un paso adelante. Pero, en medio de ese proceso, llegó la expulsión de Mauro Sabucedo, que había entrado desde el banquillo. Y, cuando más cuesta arriba parecía, Negrete apareció en el minuto 83 para establecer el 1-1.

Un punto que, visto lo visto, era un tesoro y supieron conservar los limianos en el tramo final para enlazar la segunda semana consecutiva sumando.