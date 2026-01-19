Punto de oro del Barco ante el Estradense (1-1)

El jugador del Barco Raúl Paz, controla el esférico ante un rival en un partido en Calabagueiros.

El Barco sumó un empate ante el Estradense (1-1) en Calabagueiros que se podría calificar de oro y más tras la igualada del Silva y las derrotas de Noia y un Viveiro que se mete de nuevo en la zona baja de la tabla. El empate ante el cuadro de A Estrada se traduce en el primer punto de la etapa de Agustín Ruiz como técnico, en un encuentro en el que el conjunto local fue claramente de menos a más y dejó sensaciones muy positivas.

La primera mitad transcurrió sin grandes sobresaltos para los barquenses. Como en los partidos ante Montañeros y Somozas el Barco estuvo correcto, bien ordenado y sin pasar apuros, aunque el Estradense logró adelantarse en una de sus acciones de contra.

El 0-1 llegó en el minuto 21 tras un mal despeje defensivo que permitió un pase en profundidad, aprovechado por Hugo Padín para batir a Imanol. Error local, pero acierto también del conjunto de Manuti. Pese al gol, el Barco no se descompuso y mantuvo el orden hasta el descanso.

Tras la reanudación, el partido cambió de escenario siendo mejor el Barco ante un Estradense que no generó peligro real en meta contraria hasta los instantes finales.

En el minuto 58 llegó una de las acciones más polémicas del encuentro, con un gol anulado a Juanma Justo muy discutido, que pudo haber cambiado el rumbo del partido. El Barco siguió insistiendo y encontró el premio en el minuto 82. Dos hombres de que llevaban 7 minutos sobre el terreno de juego lo hicieron todo. Ariel Herrera fue derribado por un defensor dentro del área, mientras que el Óscar Martín fue el encargado de batir a Álex Díaz desde los 11 metros.

En los instantes finales, el Barco se quedó con diez jugadores por la expulsión de Konaté en el minuto 88 por doble amarilla, circunstancia que permitió al Estradense estirarse tímidamente, llegando a la meta de Imanol generando varias jugadas en el descuento, pero sin conseguir el gol que le diese los 3 puntos.

El empate deja un sabor agridulce por lo visto en líneas generales en las últimas jornadas, pero confirma la mejoría del equipo y supone un punto de partida para la nueva etapa.

Visita del Compostela

La próxima semana, el Barco recibirá en Calabagueiros al Compostela, líder e invicto, un rival que no perdió en la primera vuelta y que viene de firmar un gran partido ante el Viveiro. Un equipo que Agustín Ruiz calificó como “de otra categoría”, aunque también tiene claro que el objetivo ante la escuadra de Secho es “sumar puntos y ser un equipo alegre”.

Ficha técnica CD Barco: Imanol, Vilachá (Konaté, min 65), Andrés, Raúl Paz, Manu (Brian Castro, min 57), Diego Santín, Noel (Óscar Martín, min 75), Miguel Freiría (Ariel, min 75), Juanma Justo (Sidibé, min 65), Rabil y Brian Bailón. CD Estradense: Álex Diz, Landeira, Ander Bellido, Raúl (Valentín, min 87), Hugo Padín (Sergio Prieto, min 76), Dani Pedrosa, Pablo, Gerard (Pablo Porrúa, min 67), Miguel (Marcos, min 67), Brais Vidal y Dani Varela (Óscar, min 76) Goles: 0-1 Hugo Padín min 21. 1-1 Óscar Martín min 82, de penalti. Árbitro: Sergio Espasandín, de A Coruña. Tarjetas amarillas a Andrés, Vilachá, Brian Bailón y Konaté por el Barco. Ángel y Brais Vidal por el Estradense.