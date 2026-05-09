La Purísima está obligada a buscar la victoria ante el Sporting Carballiño

El Sporting Carballiño es otra piedra en el camino que tendrá que sortear La Purísima para lograr la permanencia, encontrándose ahora mismo en puestos de descenso. De ahí que para su entrenador, David Valcárcel, “es un partido de un nivel de exigencia muy alto donde el equipo tendrá que dar el cien por cien para sacarlo adelante. Nos enfrentamos a un rival que tratará de rotar a sus jugadores para darle frescura de cara al play off, pero aun así es un gran equipo, que cuenta con muy buenos futbolistas en todas sus líneas”.

En cuanto a las claves de este encuentro, el técnico colegial entiende que pasan “porque mantengamos la actitud competitiva de los últimos partidos y tengamos suerte de cara a portería, no como en la última jornada. Si los jugadores ponen la intensidad y la concentración de este último tercio de liga, tenemos posibilidades de obtener algo positivo”.

Marcos y Luis continúan en el dique seco, mientras que David, Luis y Alfredo son duda.

En el Sporting Carballiño, su entrenador Aitor Neira sabe que su adversario “se está jugando la vida, mientras que nosotros, con el objetivo cumplido, debemos afrontar los dos partidos que nos quedan, pero evidentemente no vamos a dejar de competir y sí que aprovecharemos a darle minutos a gente que no los tuvo en estas últimas jornadas, saliendo a ganar como siempre”.

El responsable del cuadro sportinguista recuerda que el duelo de la primera vuelta va a ser muy distinto a este. “Allí ganamos 0-3 ellos se encerraron atrás muy pronto, esperando las contras y el balón parado. Supongo que ahora están en una dinámica mejor, puntuando de forma más regular, con un juego más alegre en ataque, proponiendo algo más que simplemente contraataques”.

No van a participar este sábado de este choque Pana y Maside, que deben cumplir ciclo de tarjetas, además de Aitor, Arón, Rivera, Robin, Jacobo y Óscar.