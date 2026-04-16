Suances, de La Purísima: “¿Salvarnos? Malo será”

Han tenido que pasar 12 jornadas para que La Purísima consiga salir de los puestos de descenso y precisamente ante un rival directo como el Francelos. Su atacante Javier Suances (7-11-2005) echando la vista atrás, recuerda “que tuvimos un inicio de temporada bastante bueno, con tres partidos ganados, para luego encadenar una mala racha. Ahora, en esta segunda vuelta, dimos encontrado esa buena racha puntuando en varios encuentros. La verdad es que nos estamos sintiendo bastante cómodos, sobre todo en casa”.

Ahondado un poco más en la mejora del equipo, comenta que “sin duda alguna, arriba, donde antes perdonábamos más, somos más certeros y atrás antes nos complicábamos. En el medio campo tenemos más intensidad, con jugadores con muy buena visión del juego y que saben qué hacer tras robar un balón”.

Dada la situación en la tabla, se podría decir que sienten la presión, aunque según Suances, su entrenador David Valcárcel “nos dice que juguemos al fútbol, que pongamos intensidad y que las cosas van a salir para adelante. En lo personal como en el equipo no lo notamos porque vamos a salir de ahí”.

Con 12 tantos es el goleador destacado del cuadro colegial: “Esta temporada me estoy encontrando con esa faceta, porque en años anteriores era más desequilibrante y jugador de equipo, pero últimamente estoy marcando varios goles que están ayudando”.

Llegó al club con edad juvenil, pero no fue lo positiva que hubiese esperado. “Esa temporada me rompí el cruzado, así que casi ni la cuento, con lo cual comencé jugando en sénior, donde fue como empezar de cero y donde conseguimos el ascenso a la Primera Futgal. He congeniado muy bien con mis compañeros, a algunos los conocía de antes y la verdad es que estoy muy contento. Soy un jugador muy explosivo, que intenta colaborar lo máximo que puedo y, de ser posible, en jugadas desequilibrantes, dando buenas asistencias o marcando goles”.

Respecto a lo que les queda por jugar sostiene que “tenemos partidos bastante complicados, como también o es el calendario de nuestros rivales y la tensión se nota bastante, pero creo que malo será que no nos salvemos. En esta última jornada, contra el Francelos, se notaba que teníamos bastante respeto mutuo por cosas que podían beneficiar a los dos y al final se dio la posibilidad de ganar el golaverage y pasarlos”. Mientras estudia arquitectura en A Coruña seguirá viniendo a Ourense para hacer goles para su equipo.