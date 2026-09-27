A la quinta llegó el primer punto para la UD Ourense ante el Cacereño (0-0)

La defensa rojilla aleja el peligro de la portería defendida por Manu Vizoso durante el encuentro que disputaron ante el Cacereño en O Couto.

El primer punto de la UD Ourense llegó en la quinta jornada ante su afición, frente al Cacereño (0-0), con un gran primer tiempo, pero sin acierto en el remate final y ante un rival que llegaba como líder de la categoría. La UD Ourense ofreció una imagen muy distinta a la de partidos previos, donde la sensación de poder competir por los puntos en juego se veía muy lejos. Este partido debe ser un punto de inflexión para comenzar una nueva etapa en la Primera Federación.

Tras lo visto sobre el terreno de juego, la falta de acierto en el remate final, algunos errores de bulto en defensa, que Vizoso impidió que se reflejasen negativamente en el marcador, y el bajón en el segundo tiempo del equipo en el aspecto físico, debido a una plantilla muy corta de efectivos por las lesiones, fueron lo que lastraron al equipo de Juan Carballo para sumar el primer triunfo de la temporada. Porque su juego en el primer tiempo, dinámico, con presión y contundencia en los duelos, y con momentos de posesión y calidad en la misma, generando hasta cinco ocasiones claras de gol, no fue el de un equipo colista y sin saber lo que es puntuar hasta la fecha.

Baldrich ofreció trabajo y destellos interesantes en la punta, aunque sin acierto en el remate. Tejón ofreció un recital de trabajo y organización del equipo. Ferreiro lució sus mejores galas, con libertad de movimientos y ayudando en la generación de fútbol de ataque. El equipo se comportó como un bloque con escasas fisuras, paliadas por Vizoso, y Xabi Domínguez fue un estilete ofensivo en la generación en el uno contra uno y un quebradero de cabeza para la defensa cacereña.

Pero ni con dos internadas por banda de Xabi Domínguez con pase atrás sin rematador, el propio Baldrich con un remate franco en el área que se marchó alto, dos llegadas más de Xabi Domínguez y Bastida o un balón parado con remate de Bastida que Puime no llega a rematar en boca de gol fueron suficientes para adelantarse en el marcador. Vizoso realizó la parada de la jornada a Tellechea, en un remate a bocajarro, para evitar la zozobra. Buenas sensaciones, pero sin resultado positivo al descanso.

Cambio de decoración

Los cambios en el Cacereño tras la visita al vestuario provocaron las dudas en los rojillos sobre el terreno de juego y fuera de él. La UD Ourense perdió el control del partido y se echó atrás para parar el dominio visitante, pero durante un cuarto de hora todo fue negativo salvo la falta de acierto en las continuas llegadas visitantes al área de Vizoso, con Monerris como pesadilla para la defensa rojilla. Tejón se multiplicó en dos acciones defensivas para salvar el gol y, con el cambio de Xabi Domínguez y el movimiento de Ferreiro de posición, el aspecto ofensivo se resintió mucho hasta el último cuarto de hora de partido, cuando la salida de Cristian Carro dio aire al equipo.

No fue el primer tiempo, pero el equipo mostró mejor nivel competitivo que en otros partidos y supo esperar a dos acciones finales para poder buscar el gol, no sin antes esperar que Vizoso volviese a tener otra parada clave en un mano a mano ante Osama tras un grave error defensivo.

Sin el dominio y el control del partido y con escasas ocasiones, el equipo mostró mayor concentración y supo competir mejor que en otros partidos, con el ejemplo de numerosas faltas tácticas, y sumó el primer punto de la temporada.