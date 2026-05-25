Raquel Carrera cumple su sueño de debutar en la WNBA

Se había ganado el contrato garantizado antes incluso de llegar a Estados Unidos para quedarse. Y, en el primer partido para el que estaba disponible, Raquel Carrera hizo su debut oficial en la WNBA, la mejor liga del mundo, defendiendo los colores de las New York Liberty. La ourensana saltó a la pista a falta de 1:25 para el final de un partido que las suyas ya tenían perdido ante las Dallas Wings.

Carrera entró a la cancha cuando el entrenador Chris DeMarco sentó a las titulares con el partido visto para sentencia. La ourensana tuvo tiempo de dar una asistencia. Campeonas de la WNBA en 2024, las Liberty se toparon con el empuje de las jóvenes Wings, lideradas por los 24 puntos cada una de Bueckers y Fudd, las dos últimas número uno del draft.

Carrera es la última española en debutar en la WNBA este año, tras Marta Suárez con las Phoenix Mercury y María Conde con las Toronto Tempo, en una campaña en la que cinco jugadoras españolas han aterrizado en la liga. Lo hizo de forma paralela a Awa Fam, elegida como tercera del draft por las Seattle Storm. Fam y Carrera eran compañeras en el Valencia Basket hasta hace unos días y se proclamaron campeonas de liga la semana pasada.

Fam tuvo un positivo estreno frimando un buen partido en lo ofensivo, acompañado además por la victoria por 97-84 sobre las Washington Mystics. La internacional de 19 años no acusó demasiado el largo viaje desde Valencia a los Estados Unidos, a donde llegó el pasado viernes para incorporarse a su equipo en la potente liga estadounidense donde saltó a la cancha a falta de algo más de cuatro minutos para el final del primer cuarto en lugar de Dolson.

Impacto inmediato

Fam no tardó demasiado en capturar su primer rebote defensivo y falló su primer tiro en la WNBA, un triple. No fue hasta el segundo periodo cuando hizo sus primeros dos puntos con una canasta bajo el tablero a poco de la llegada del descanso.

Al final, la joven pívot española terminó el encuentro con 10 puntos, seis de ellos en el cuarto final y con 4/7 en lanzamiento, dos rebotes, un robo, dos pérdidas y cuatro faltas personales en algo más de 20 minutos en la pista.

Por su parte, se confirmó que Alicia Florez, exjugadora del Ensino de Lugo que dirige el ourensano Suso Garrido (aunque estaba cedida por el Valencia) se incorpora a las Washington Mystics, aunque todavía no ha disputado ningún partido.

Un momento dulce para el baloncesto femenino español, con destacado papel ourensano.