La ourensana Raquel Carrera logra su cuarta liga consecutiva con el Valencia Basket y es nombrada MVP de la final
BROCHE DE ORO
Con 7 puntos, 9 rebotes y tres asistencias, la ourensana Raquel Carrera se proclamó campeona de Liga Femenina con el Valencia Basket por cuarto año consecutivo antes de viajar a Nueva York para integrarse a las New York Liberty de la WNBA. La ourensana fue elegida MVP de la final.
La ourensana Raquel Carrera sigue coleccionando éxitos y este domingo por mañana se proclamaba campeona de la Liga Femenina con el Valencia Basket. El equipo taronja resolvía el play off final por la vía rápida al ganar el segundo partido ante el Zaragoza por un ajustado 68-67 y con una canasta de Andersson sobre la bocina.
Carrera fue, como siempre, una de las mejores jugadoras de su equipo y, con 7 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, terminó como la jugadora más valorada del partido con 22 créditos de valoración. Esta es la cuarta liga consecutiva de Raquel Carrera, que se une a la Copa de la Reina lograda en Tarragona esta misma temporada .
La jugadora ourensana fue nombrada MVP de la final y cierra con broche de oro su temporada en la Liga Femenina antes de viajar a Nueva York para integrarse a la dinámica de las New York Liberty.
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