PREFERENTE FUTGAL
Raúl Gallego deja el Antela y se incorpora al Auriense
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Aunque ya se llevan dos jornadas ligueras, el mercado de fichajes continúa abierto en la Preferente Futgal. El Auriense continúa incorporando piezas y el último jugador en llegar es el delantero Raúl Gallego (Ourense, 2005), que comenzó la temporada en el Antela, pero al no contar para el técnico Bruno Gómez ha fichado por el equipo pontino.
Gallego, que puede jugar en cualquier posición de ataque, se formó en la base del Pabellón, UD Ourense y Compostela; y tras debutar en Tercera con los unionistas fichó por el Arnoia, donde estuvo las dos últimas temporadas.
Este verano firmó por el Antela y tras jugar la Copa Federación recala en el equipo dirigido por Dani Prado. Tanto Gallego como sus compañeros disputarán la fase previa de la Copa del Rey.
Ya hay horarios confirmados en la Copa del Rey y el Auriense recibirá al San José el domingo 27, a las 12:00 horas. Mientras que la vuelta será en Soria, el domingo 4 de octubre, a las 16:00 horas. El ganador de la eliminatoria se enfrentará a un equipo de Primera División (excepto Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid).
Los duelos ligueros ante el Verín y el Arnoia se disputarán entre semana al coincidir con la Copa.
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