El Auriense quiere jugar la Copa del Rey

Día marcado en el calendario para todo el Auriense CA. Con los ojos puestos en Madrid, y con representación en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el club ourensano esperaba con ganas el sorteo de la eliminatoria previa que da acceso a la Copa del Rey y que puede dejar el premio gordo de un rival de Primera División, con todo lo que significa. Finalmente, será el CD San José de Soria el último obstáculo, en una eliminatoria que se disputará a doble partido, disputándose el primero en Oira el 26 o 27 de septiembre, y la vuelta en tierras sorianas 3 o 4 de octubre.

El sorteo celebrado por la Real Federación Española de Fútbol dio lugar a 10 eliminatorias, con los rivales designados por cercanía regional. En caso de superar esta ronda, el Auriense se garantizaría jugar con un equipo de Primera División en una eliminatoria a tan solo un partido. Los ourensanos se medirán con cualquier rival de la máxima categoría fuera de los cuatro que jugarán la Supercopa de España (entrarán más tarde en la Copa del Rey): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Serán 180 minutos. Ida y vuelta, con prórroga y penaltis si hace falta. El premio, enorme, recibir una elimitanoria de la Copa del Rey contra un rival de la máxima categoría.

Trayectoria

Para llegar a este punto, el Auriense dio la talla en la Supercopa Galicia disputada este verano, en la que levantó el trofeo y se ganó el derecho de entrar en el bombo nacional. En el partido decisivo, y tras empatar a dos goles ante el Negreira a domicilio, los ourensanos superaron 4-1 al cuadro coruñés sobre el sintético de Oira en una fiesta con final feliz.

Con la Preferente Futgal ya en marcha, el Auriense no quiere que nadie le despierte de un sueño al que aún le falta un brindis.