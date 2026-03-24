La recta final de la Copa Diputación

Uno de los asistentes al sorteo leyendo el nombre de uno de los equipos participantes.

Anoche tuvo lugar, en la delegación ourensana de la Federación Gallega, el sorteo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Diputación, que se disputarán a partido único el próximo 2 de abril. Además, las semifinales serán esa misma semana, el domingo 5.

El primer emparejamiento del bombo ha sido el Maceda-Francelos, dos equipos que luchan por la permanencia en la Primera Futgal. Sobre ello, el entrenador macedano, Xoel Docampo, comentaba que “al principio empiezas con desgana, pero ahora jugamos en casa con la opción de llegar a una semifinal que hace tiempo no alcanza este club”.

Por su parte, el presidente del Francelos, Ricardo González, señaló que “es un cruce muy igualado, entre dos equipos similares que ya ganaron en casa en liga”.

El Jueves Santo se jugarán los cuartos y tres días después las semifinales, a partido único y en caso de empate, penaltis

El Polígono es el único que deberá esperar rival, que saldrá del duelo entre Antela y Celanova, previsto para este miércoles en A Moreira.

En O Marco, se enfrentarán Peroxa y Cented. El técnico local, Josiño Rodríguez, reconoce la dificultad ante “un rival de categoría superior”, mientras que el entrenador visitante, Dani Prado, espera un partido “complicado ante un equipo que está haciendo bien las cosas”.

El último cruce será el Monterrei-Córgomo, que el presidente local, Feliciano Romero, calificó como uno de los más exigentes: “Probablemente el mejor equipo de la categoría, el rival que todos querían evitar”.

En cuanto a las semifinales, el ganador del Maceda-Francelos se medirá al vencedor del Monterrei-Córgomo, mientras que del otro lado del cuadro saldrá el finalista entre Polígono-Antela/Celanova y Peroxa-Cented.