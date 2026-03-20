Goleada del Polígono y a cuartos de la Copa Diputación (4-1)

El Polígono se quitó la espina de la liga al superar por 4-1 a La Purísima y de esa manera logró el acceso a los cuartos de final, cuyo rival y el resto de emparejamientos se conocerán el próximo lunes.

Los industriales, ya sin opciones en la competición liguera, se entusiasman con la Copa Diputación, de ahí que se le vio mucho más enchufado que su rival. Pato daba un primer aviso con un tiro controlado por Dani Selas y más tarde combinó con Choupas, que sacó un potente tiro que estremeció el larguero. Pero el 1-0 llegó tras un error defensivo que Jota aprovechó enviando un centro atrás para que David, con un tiro ajustado al palo derecho, superase al portero.

Los colegiales se limitaron a cuidar su portería, pero sin generar peligro se encontraron con una posibilidad ante cierta confianza de Manu que a punto estuvo de marcar Suances, pero corrigió Siño el fallo de su compañero.

El equipo de Jorge Regal cogió definitivamente el mando del encuentro y llegaron los goles, todos ellos de gran factura. Gran asistencia de Pato para Michael que picó el esférico ante la salida de Dani Selas para poner el 2-0. El tercero no tardaría mucho tiempo en llegar y nuevamente apareció en escena Michael que, desde fuera del área, sacó un espléndido remate que se coló por la escuadra ante el estéril volada del cancerbero visitante.

Con todo el pescado vendido, solo era cuestión de que el infierno acabara para La Purísima, que esta vez no desaprovechó el regalo de su oponente para acortar distancias. Siño quiso jugar co su portero y en el trayecto apareció Suances para resolver con un buen disparo cruzado que superó la estirada de Rodri: 3-1. La guinda al pastel fue obra de Juan, que superó a Samuel con una extraordinaria vaselina firmando el definitivo 4-1.