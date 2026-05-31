El Córgomo sigue vivo ante el Unión (1-0)

El capitán Dani Real, del Córgomo, controla un balón en el partido de liga ante el Muíños

El Córgomo estuvo muy cerca de llevarse algo positivo del campo del Unión, pero su resistencia acabó en el minuto 80, cuando Iván certificó el 1-0.

Los valdeorreses jugaron muy replegados, con dos líneas muy bajas, siendo un ejercicio de ataque defensa durante casi todo el encuentro. Los locales sabían que iban a jugar más atrasados, pero no tan excesivo.

El Unión, por ello no pasó apuros a nivel defensivo, en el sentido de que su rival no salió en ninguna contra, pero tampoco le dieron facilidades al equipo de Iván González.

Los anfitriones, aun teniendo dificultades para entrarle a su defensa, dispusieron de dos ocasiones para abrir el marcador.

En la segunda mitad los locales corrigieron ciertos aspectos, en particular como atacar a esas dos líneas defensivas que propuso el Córgomo. Fueron pacientes, insistieron y a falta de diez minutos llegó el 1-0. Iván, de tiro cruzado desde fuera del área, terminó batiendo por bajo al cancerbero Adri.

A pesar del tanto recibido, los visitantes parecían dar por bueno el resultado, pensando que la eliminatoria de vuelta se va a decidir en el campo de O Bañadoiro, donde seguramente veamos otra versión contando además con el incondicional apoyo de su público.

Ficha técnica Unión: Álvaro; Iván, Novo, Chuso, Borja, Cristian, Íker, Rebo (Mauro, minuto 60), Anxo, Jorge (Ramos, minuto 71) y Chicho. Córgomo: Adri; Diego López, Sylla (Rubén, minuto 90), Murciego (Poli Romero, minuto 74), Dani Real (tato, minuto 85), Deivis, Obi, Brian (Víctor, minuto 90), Aldo, Derrick y Álex Domínguez. Árbitro: Marcos Veiga, del colegio vigués, asistido en las bandas por Noel González y Nuno Freitas. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Borja y Anxo, del Unión; mientras que a Rubén, en el Córgomo. Gol: 1-0, minuto 80: Iván. Incidencias: Encuentro de ida del play off de ascenso jugado en el campo de Vilas.