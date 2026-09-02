Un Ontime realista y ambicioso

Las jugadoras del Ourense Ontime, ayer antes del entrenamiento matinal en la pista central del Pavillón dos Remedios.

El Ourense Ontime ya está en capilla. El sábado recibe a las 17:00 horas en Os Remedios al Les Corts en el comienzo de una temporada en la Primera División de fútbol sala femenino en la que el conjunto ourensano es realista, aunque ambicioso. Su proyecto continuista, con un solo fichaje, el de la ala portuguesa Cata (procede del Alcantarilla), pero en el que se estrena Manu Cossío en el banquillo, anhela ser alternativa a los grandes en la vigésima temporada consecutiva en la élite nacional.

Punto y final a cuatro semanas de una pretemporada de la que Manu Cossío hace, en líneas generales, un balance “muy positivo”. Por resultados, “aunque es lo de menos”, así como por “ir dando pasos hacia adelante”, destaca.

La ala portuguesa Cata, que procede del Alcantarilla, es el único fichaje y Riscos, la única baja

“Empatamos con el Nun’Álvares (1-1), un equipo que puede estar en el top-5 en Europa; igual que en la casa de Poio (2-2), uno de los aspirantes al título de liga junto a Melilla y Futsi; ganamos en la cancha de Marín (1-2), un equipo de Segunda División, pero claro favorito al ascenso; perdimos en la visita al Castro (3-2), la única derrota del verano, ante un rival que aspira al play off; además de golear (13-1) a un Santa Luzia portugués que este año perdió mucho potencial”, afirma.

Cossío reconoce que “es donde más margen de mejora tenemos, por el hecho de haber llegado un entrenador nuevo, por eso continuamos dando forma al modelo de juego”. Al modelo defensivo el grupo se adapta rápido, pero el ofensivo cuesta más. Ya hemos mejorado mucho desde el primer amistoso de pretemporada. Lo necesitamos, porque el sábado comenzamos la liga ante un rival que cambia de zona, que practica un juego directo con una pívot muy marcada y con un gran despliegue físico”.

El entrenador arousano no esconde que su equipo utilizará “tanto el juego de cuatro como el de una falsa pívot, alternaremos los dos sistemas porque no tenemos una pívot pura. Además, trabajamos con dos cuartetos. Necesitamos buscar alternativas”.

“Continuamos dando forma al modelo de juego, es donde más margen de mejora tenemos”, dice Cossío

Los objetivos

Después de finalizar séptimo a cinco puntos del play off por el título, nadie esconde que el equipo quiere un poco más. “Queremos ser un equipo ambicioso, pero siendo realistas. Tenemos que pensar en objetivos alcanzables y la realidad dice que seremos un equipo competitivo, ante cualquiera. Sacando a Futsi, Melilla y Poio, que deberían estar un paso por delante de los demás, la liga estará muy igualada. Estando todavía en formación, los objetivos llegan a corto plazo y el objetivo final lo iremos redireccionando a medida que avance la liga. Estoy contento con el equipo y si podemos, estaremos luchando por llegar arriba”.

Melilla, Futsi y Poio son “favoritos” a las tres primeras plazas y para la cuarta plaza del play off hay un grupo de equipos con Castro, Alcorcón, Roldán y esperemos que el Ontime”, avisa Cossío.

Los únicos contratiempos fueron las lesiones de Ju y Chiky. La primera se someterá hoy a una resonancia para ver cuál es el problema exacto en la muñeca que le tiene parada desde hace tres semanas y la segunda sufrió una microrrotura muscular. La primera se perderá muy seguramente el inicio liguero, pero la segunda debería estar.

Cossío considera “importante empezar ganando. Luego tenemos dos desplazamientos y el primer parón”. Esto empieza.