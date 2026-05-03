Punto final mirando al play off para la UD Ourense ante el Astorga (1-1)

El epílogo de la liga regular para la UD Ourense supuso un punto ante el Astorga (1-1 en O Couto), con buenas sensaciones en el juego tras un buen primer tiempo a pesar de las numerosas bajas, con el único lunar del empate final en una acción a balón parado que le costó la pérdida de dos puntos y el sueño de terminar segundo clasificado la histórica temporada del debut en Segunda Federación.

Por encima de los puntos en juego y de la posibilidad de conseguir la ventaja de campo en los dos hipotéticos play off de ascenso, lo que la UD Ourense se jugaba en el último partido de la liga regular era ver el rendimiento del equipo con las obligadas rotaciones por las numerosas bajas y llegar con buenas sensaciones a esos play off. Tras el partido podría decirse que todo fue positivo menos el resultado final, porque el primer tiempo del equipo de Borja Fernández fue de buen nivel, control del juego y del partido, generando muchas ocasiones para dejar sentenciado el choque y todo ello ante un equipo en bloque bajo, que dejó muy pocos espacios atrás.

Lo único que faltó fue ritmo de juego, en parte porque el rival lo cortó con su planteamiento defensivo y mayor acierto ante la meta. Con Parilla como director de orquesta y completo dominador del choque, el buen trabajo de Samu Pardo en su debut en la posicion de doble pivote y la peligrosidad de ambos laterales profundos como Varo y sobre todo Simón Luca, con numerosas incursiones por banda con mucho peligro y la capacidad combinativa del equipo marcando el tiempo de partido y leyendo siempre la situación de ventaja. La primera media hora pudo ser definitiva si ante la portería rival el equipo rojillo tuviese un día acertado.

Manu Busto, Migui, Youssef, Osian y hasta tres jugadas con centro atrás a área pequeña que no encontró rematador, fueron un aluvión de ocasiones suficientes para pensar que el choque debía quedar resuelto, pero todo se pospuso para un segundo tiempo de menos control en el juego.

Rotaciones canteranas

La salida tras el descanso no pudo ser mejor, con el gol del recién entrado Fer en el primer balón que tocó, que parecía poner camino directo al triunfo. Pero el Astorga se jugaba la permanencia y, en el segundo tiempo y tras el gol encajado, estiró líneas y puso a prueba a Rielo en una doble ocasión en el minuto 54 como primer aviso con buena actuación del portero rojillo.

La facilidad combinativa y generación de ventajas por banda del primer tiempo en los ourensanistas fue a menos y comenzaron las rotaciones con el habitual paso a los canteranos. Roi, Iago Feijoo y Mauro tuvieron media de hora con buen nivel, aunque el cambio de Parilla se notó en el juego de ataque y de control de la UD Ourense, a pesar de que Samu Pardo jugando en su posición ofreció minutos de gran rendimiento.

La mejor noticia del segundo tiempo fueron los veinte minutos que pudo volver a jugar Justino, con la mente puesta ya en los play off. La noticia negativa, que el equipo recibió el primer gol en liga en una acción de balón parado que le costaría el empate.

Ficha técnica UD Ourense: Rielo, Varo, Labrada, Lucas Puime, Simón Luca, Parrilla (Roi, min. 63), Migui (Mauro, min. 63), Samu Pardo, Hugo Busto (min. 72), Osian (Iago Feijoo, min. 81) y Youseff (Fer, min. 46). Atlético Astorga: Martín, Dani Ceinos, Miguel Manso, Jesu Jiménez, Sergio Peláez, Sekou (Canito, min. 46), Albertín, Ivi Vales (David Álvarez, min. 76), Adrián Álvarez, Ayub (Ribeiro, min. 64) y Mario Sánchez. Goles: 1-0, minuto 46: Fer. 1-1, minuto 79: David Álvarez. Árbitro: Dirigió el encuentro Carlos Agraz, perteneciente al Colegio Extremeño. Amonestó con tarjeta amarilla a Labrada y Samu Pardo por parte local y Sekou y Jesu por parte visitante. Incidencias: Partido de la jornada 34 y última de la Segunda Federación disputado en el estadio de O Couto, que presentó una buena entrada, con unos 1.500 espectadores en las gradas.