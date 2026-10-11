DÉCIMA EDICIÓN
La Ribeira Sacra se luce con las zapatillas puestas
DÉCIMA EDICIÓN
El Trail Ribeira Sacra llega hoy a su décima edición y lo hace confirmándose como uno de los referentes de esta modalidad y una cita para presumir de provincia por la espectacularidad del escenario, el nivel de los competidores y la calidad de la organización.
Más de medio millar de atletas, que representan a 8 países y a 14 comunidades autónomas, tomarán la salida en Luíntra a las ocho de la mañana. El presidente del grupo organizador de la prueba, Diego Novelle, es una de las claves de un proyecto que arrancó de una afición y de una amistad: “Corríamos todos y antes no había tantas pruebas aquí por la zona ni cerca, íbamos bastante lejos a correr y dijimos: “¿Por qué no organizamos algo aquí en nuestra tierra, en la Ribeira Sacra?”. Hicimos el proyecto, lo presentamos, en Nogueira de Ramuín lo acogieron muy bien y allá nos metimos de cabeza”.
Once años después (paró en la pandemia) el trail es una garantía de éxito: “Creo que tenemos un cómputo de todo muy bueno. Tenemos un circuito excelente con la Ribeira Sacra de por medio, pasando por sitios emblemáticos: el Mirador de Moura, el Parador de Santo Estevo, el Mirador de A Lampa... Tenemos muchos sitios espectaculares. Aparte, la época en que se hace el evento está genial: está cayendo la castaña ya y el monte está increíble. Además, contamos con una gastronomía local increíble”.
La organización exprime a los corredores con un recorrido de máxima exigencia, pero los recompensa al acabar para que puedan recuperar las energías perdidas: “Tenemos la peculiaridad de que, una vez que acaba el evento, el corredor se queda a probar y degustar el producto local, hablar de la carrera y sus próximos retos, creando una convivencia muy buena. Después tenemos una gastroexperiencia que quita el sentido: todo producto de la zona con pulpo, bicas, empanadas, productos con Denominación de Orixe y Galicia Calidade... Tenemos de todo, la gente se va más que contenta”.
Por el recorrido y por el “postre” invita a inscribirse, pero el Ribeira Sacra no es un trail para todos los públicos: “Es una prueba exigente. Son 42 kilómetros, 3.350 metros de desnivel positivo y hay que venir preparado y entrenado, no es para iniciarse”.
Aunque este año habrá oportunidad precisamente para debutantes, aunque el objetivo es hacer cantera: “Tenemos como novedad dos pruebas: TRS Cativos y TRS Rapaces. La de Cativos (de 0 a 9 años) tiene un recorrido de 800 metros, y la de Rapaces (de 10 a 17 años) un recorrido de 1 kilómetro y 300 metros Queremos incentivar la inclusión, que los niños tengan su experiencia, sus medallas y su dorsal, y que vivan un día inolvidable con sus padres mientras entran en este mundillo”.
La Región es el diario oficial de una prueba que tiene prevista a las 13:00 horas la llegada del primer clasificado y a las 16:30 horas el inicio de la entrega de premios. Novelle avisa de que “hay algunos tapados que vienen por primera vez y van a rendir muy bien”, pero los favoritos son los ganadores de la pasada edición, Alejandro Mayor y Yasmina Castro.
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