El Ribeiro se la juega ante el Lanzarote

El Ribeiro está casi sin red en la Primera Nacional de balonmano. El conjunto de Berto Miguélez es el colista de la categoría a dos partidos de la zona de permanencia cuando solo le quedan seis para cerrar la competición. Al menos juega en O Consello, donde ha logrado nueve de los 11 puntos que acumula hasta el momento. Eso sí, lo hace ante uno de los “cocos” del grupo, un Lanzarote Ciudad de Arrecife que marcha en la segunda plaza, aunque a un mundo (10 puntos) del inalcanzable e intratable Novás, que ha ganado los 25 partidos disputados.

Parece obligatorio ganar y el consuelo que le queda a los de O Ribeiro es que el Lanzarote baja algo en los desplazamientos. Los cuatro partidos que ha perdido han sido todos a domicilio. Tres de ellos en tierras gallegas (Bueu, Novás y Carballal) y el otro en tierras insulares, frente al Ingenio. Empató en dos y también fuera de casa, ante Teucro y Porriño.

El Ribeiro necesita poner fin a la negativa racha de seis derrotas consecutivas con las que llega al duelo. El precedente de la primera vuelta en Canarias tampoco es muy alentador, con derrota por 37-26, pero O Consello debe ser más que nunca un fortín para seguir en la lucha. Cañiza, con 13 puntos y Tacoronte, con 15, son los equipos a los que hay que alcanzar.

O Consello, 18:30 horas.