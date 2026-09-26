El Ribeiro repite en casa ante el Novás

Por segunda semana consecutiva, el Ribeiro Rodosa jugará en el polideportivo de O Consello. Tras la derrota de la pasada jornada ante el Bueu (27-39), los ribadavienses reciben esta tarde al Valinox Novás, que también cayó en la primera jornada (27-26 ante el Teucro en Pontevedra).

“Afrontamos el partido como una prueba más. Sabemos de la dificultad del rival, que tiene la exigencia de buscar la fase de ascenso”, comenta Berto Miguélez, entrenador de los locales.

En cuanto a lo que hay que progresar con relación al anterior encuentro, Miguélez reconoce: “Debemos mejorar en los errores defensivos que el sábado pasado nos lastraron en un buen momento del encuentro. Además, hay que intentar tener mejor acierto de cara portería y mantener la concentración en todo el partido”.

Berto Miguélez, entrenador del Ribeiro Rodosa: “Nuestro público nos ayudará”

Por otro lado, también quiso enfatizar en el hecho de jugar en casa: “Tenemos nuestras bazas y, por supuesto, lo vamos a dar todo, y sin duda nuestro público nos va a ayudar; de eso no hay duda”.

Para el encuentro frente a los pontevedreses, Miguélez tiene las bajas de los lesionados Mon Sotelo y Samu. El resto de jugadores están disponibles para el duelo en la pista de O Consello.

Tras los dos partidos seguidos en casa, el Ribeiro jugará la próxima jornada como visitante. El encuentro será el sábado 3 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en Pontevedra. Otra dura piedra de toque para los amarillos.

Pero antes tiene que disputar el encuentro frente al Novás, dos puntos muy importantes para dar confianza a un equipo ribadaviense que ha sufrido muy pocos cambios durante el verano.

O Consello, 18:30 horas.