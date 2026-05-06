Raúl Jardiel, antiguo entrenador del Arenteiro: “El Reus funciona como un reloj”

El Reus FC, rival de la UD Ourense en el play off de ascenso a Primera Federación, estuvo encuadrado en el Grupo 3, donde coincidió con el filial del Espanyol, equipo del extécnico del Arenteiro, Raúl Jardiel (Zaragoza, 1982).

El preparador del filial españolista analiza las virtudes del conjunto rojinegro: “El Reus es un equipo que lleva varios ascensos consecutivos” y la mayoría de los jugadores ya estaban en Tercera, además seis o siete han jugado en categorías superiores, incluso algunos con más de 100 partidos en Segunda División. Destaca a futbolistas como Alberto Benito, Ramón Folch, Xavi Molina o Ricardo Vaz, para él el mejor jugador de la liga. Son jugadores muy experimentados y seguros en el play off, funcionando “como un reloj” gracias a la continuidad del técnico Marc Carrasco.

Por otro lado, subraya que es un equipo que “sabe leer muy bien los encuentros” y que está cómodo con balón, con jugadores de mucha calidad en el centro del campo y en ataque como Ustrell, Ricardo Vaz y Kenneth Soler. En invierno perdieron a su delantero de referencia, Dani Homet, pero mantienen dinamismo, movilidad y pegada.

Sobre su estilo, Jardiel explica que “atacan bien los espacios” y, si no se les presiona, juegan con pausa y criterio. Intentan ralentizar el juego, buscar a los tres de arriba al espacio y aprovechar carrileros muy profundos en un sistema de tres centrales. Destaca especialmente a Alberto Benito, muy importante en banda derecha.

Puntos débiles

Como cualquier equipo, también presenta debilidades. Jardiel señala que tienen “12 o 13 jugadores de nivel, pero poco fondo de armario”, lo que puede penalizarles en un play off con ritmo alto o ante lesiones y sanciones. Además, cuando no tienen balón, “sufren” porque no es un equipo especialmente fresco en tareas defensivas.

El técnico recuerda que ya sabe lo que es ganarles, tras imponerse 2-0 con el Espanyol B, en un partido donde optaron por no presionar arriba para evitar su circulación, apostando por un bloque más protegido que dio buen resultado.

Cesc Fullana, jugador del Poblense: “Llevan con el mismo bloque varios años”

Quien también conoce bien al Reus es Cesc Fullana, jugador del Poblense y que la pasada temporada estuvo en el Ourense CF: “Aunque ellos han sido uno de los mejores equipos del grupo, pudimos ganar en su campo (única derrota del Reus en su casa) y no fue nada fácil. Ellos tienen una base de hace unas cuantas temporadas, de hecho hace dos años coincidimos en Tercera Federación y mantienen varios jugadores de esa época. Creo que mantener un bloque y al mismo entrenador les ha ayudado a adaptarse muy fácil a la categoría, además, tienen una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes que les está dando un gran resultado. Si por algo se caracteriza el Reus es porque intentan combinar mucho con balón, lo que hace que sea un equipo bastante atractivo”.

Fullana compartió vestuario con varios rojinegros como “Ramón Folch, que estuvo varios años en Segunda División, el central Xavi Molina, que estuvo lesionado, y Fran Carbiá, todos ellos futbolistas con experiencia y que en este tipo de eliminatorias puede ser muy importante”.