La UD Ourense afina su estado de forma ante el Celta Fortuna

Con el partido amistodos previsto frente al Arenteiro en Espiñedo cancelado, la Unión Deportiva Ourense afronta, desde las 19:00 horas, su segundo compromiso de pretemporada, y volverá a ser en tierras viguesas. Si primero fue contra el Coruxo en el campo de O Vao, ahora será ante el Celta Fortuna sobre el césped de Barreiro. Una prueba de nivel para los de Juan Carballo, que se verán las caras ante un rival de Segunda División y que comenzó la preparación antes, ya que la próxima semana debutan en competición liguera.

Los rojillos buscarán competir y seguir ensamblando las piezas de cara a la ilusionante y exigente temporada que les espera en Primera Federación. El duelo, inicialmente, estaba fijado en el estadio de O Couto, pero las precauciones para cuidar el césped obligaron a reprogramarlo. Toca coger carretera y manta para ver las evoluciones de los unionistas.

Será un paso más en la hoja de ruta establecida por la escuadra que dirige Juan Carballo, que ya tiene presente en la mente el estreno liguero, fijado para el próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 17:00 horas en O Couto frente a la SD Ponferradina.