El rival de la UD Ourense por el ascenso: otro tercero o un segundo de grupo

La UD Ourense conocerá este lunes a su rival por el ascenso a Primera Federación. El Salón Luis Aragonés de la RFEF volverá a concentrar las ilusiones de los equipos inmersos en el play off. Y será un reparto de suerte muy abierto aunque ya con alguna certeza. En los bombos se priorizará la posición ocupada en la Liga. Habrá tres segundos (Atlético Baleares, Oviedo B y San Sebastián de los Reyes), cinco terceros (UD Ourense, Poblense, Conquense, Águilas y UD Logroñés) y dos quintos (Real Jaén y CD Coria). Dos de los que terminaron segundos en la competición doméstica se medirán a los dos quintos, con factor campo. Quedará descolgado el otro segundo, que se cruzará con uno de los terceros, también jugando la vuelta en casa.

Los otros cuatro terceros se medirán entre ellos, con el factor campo decidiéndose por el orden de la bola extraída. Y en estos cruces con la misma posición, en el caso de terminar la prórroga con empate, el ascenso sí que se decidiría en los penaltis.

Según las normas de la RFEF, el sorteo se hará “intentando evitar los choques entre clubes del mismo grupo”, algo que no tendrán fácil aplicar en todos los casos.

Son los nombres de la ilusión para los rojillos. Uno de ellos será el último escollo para que el sueño se convierta en realidad. Y las opciones de que se decida en O Couto no son tan remotas.