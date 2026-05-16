La UD Ourense apunta al ascenso tras ganar al Reus (2-1)

Los jugadores de la UD Ourense se acercan a celebrar con la afición tras derrotar al Reus en su camino a Primera Federación.

La UD Ourense de la temporada 2025-2026 sigue haciendo historia. En un partido épico, con muchos minutos de gran fútbol, otros llenos de tensión y nerviosismo y una sucesión de contratiempos en forma de lesiones, el equipo rojillo superó al Reus y ya está a un solo paso de conseguir un ascenso a Primera Federación que sería histórico.

El primer tiempo tuvo dos partes. La primera media hora fue de control del partido desde la posesión, presión alta por momentos y buena combinación en zona de tres cuartos para generar ocasiones claras y dejar la eliminatoria casi sentenciada; y un último cuarto de hora de desconcierto, sin posesión y cediendo ese control al Reus, lo que llevó a la igualdad al descanso.

Rufo celebra el primer gol de la UD Ourense en el duelo frente al Reus en el estadio de O Couto. | Miguel Ángel

El gol de Rufo a los siete minutos, en una jugada combinativa de alta calidad y precisión entre Simón Luca, Migui y Manu Núñez, junto con el excelente ambiente en O Couto, alimentaba la esperanza de una fiesta anticipada que se fue diluyendo con el paso de los minutos, porque el equipo de Borja Fernández no tuvo acierto ante la portería rival. Ni en otra jugada combinativa con pase atrás de Manu Núñez que no encontró rematador, ni en una contra tras robo que Migui estrelló en el larguero, ni en otra acción de contraataque en la que Rufo se encontró con el portero rival, Dani Parra. En medio avisó tímidamente Fran Carbia en una acción aislada que Rielo despejó a córner, pero con el paso de los minutos el dominio rojillo se fue diluyendo y el Reus creció en su juego.

En esta ocasión la dosis de suerte necesaria en cualquier eliminatoria no estuvo del lado ourensanista, porque en una acción de despeje en el área de Samu Pardo, el rebote quedó franco para que Fran Carbia batiese a Rielo en el mano a mano y el choque cambió. Fueron algo más de quince minutos de absoluto dominio del Reus, con sensación de peligro en cada acción de ataque y en los que ni afición ni equipo fueron capaces de rehacerse al gol y pidieron a gritos la llegada del descanso.

Pero tampoco tras el descanso el equipo recuperó el control del partido, que se convirtió en el segundo tiempo en una lucha de dos equipos con ritmo de juego muy bajo y lento y en el que el estado físico marcó el desarrollo del encuentro.

Resiliencia y Justino

Que la UD Ourense dominó durante toda la temporada todos los registros del juego y se acopló a todo tipo de partido y circunstancia era algo ya demostrado, pero en esta eliminatoria todavía dio un paso más. Baste el ejemplo de que acabó la misma sin centrales y con muchos hombres fuera de posición, con jugadores sobre el campo tocados y muy mermados y casi sin rotaciones, pero este grupo, que pasará a la historia de la UD Ourense y que será difícil de igualar, superó todo ello con creces.

Rielo no faltó a la cita, como ya hiciera en Reus, con dos paradas de mérito y claves en los peores momentos del conjunto rojillo sobre el terreno de juego a sendos remates de Xavi Jaime y Sergio Canals. El bloque volvió a funcionar como tal en defensa, pero vio cómo Lucas Puime tuvo que ser cambiado por molestias y, si Samu Pardo ya se doctoró en otra posición, la de central, Simón Luca hizo lo propio en los minutos que tuvo que ocupar ese puesto.

Nada frena a un grupo de jugadores que creen que el ascenso es posible y que tienen sobre el terreno de juego a un jugador con magia como Justino, que apareció para marcar un gol que provocó una explosión de júbilo en la grada de O Couto, haciendo recordar épocas del tan añorado Club Deportivo Ourense.

Solo quedaba un último ejercicio de resiliencia final que el equipo cumplió a la perfección, porque no sufrió en el último cuarto de hora para sellar el pase a la final del play off.