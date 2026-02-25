Róber, jugador de la UD Barbadás: “El parón nos puede venir bien para resetear y corregir cosas”
COLISTA DA COMPETICIÓN
En canto ao que lle está a faltar ao equipo para sumar, Róber apunta que “es necesario tener un poco más de acierto en las dos áreas y algo de confianza"
O Barbadás continúa como colista da competición despois de caer 0-2 fronte ao Arosa, nun partido no que competiu ante o segundo clasificado, pero non lle deu para sumar. Róber Reyes, extremo dos azulóns, sostén que “creo que competimos en muchas fases, pero nos faltó transformar en goles las ocasiones que tuvimos. En esta categoría cualquier detalle te penaliza mucho y ellos supieron aprovechar mejor sus momentos”.
En canto ao que lle está a faltar ao equipo para sumar, Róber apunta que “es necesario tener un poco más de acierto en las dos áreas y algo de confianza. Cuando estás abajo en la tabla todo cuesta más, pero el trabajo del equipo está ahí y el vestuario sigue unido”.
Tras sumar un gol e unha sola victoria nos últimos seis encontros, o exxogador da UD Ourense asegura que “el parón puede venir bien para resetear, corregir cosas y llegar con más energía al siguiente partido. La temporada es larga y aún hay tiempo para darle la vuelta”.
A pesar de non haber liga esta semana, os de Moncho Salgado adestrarán desde o luns ata o xoves en Os Carrís, coa vista posta no duelo ante o Somozas.
