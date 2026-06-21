EFF Rosalía y Arenteiro a levantar otra Copa Diputación

El Arenteiro y Rosalía bajan el telón de la temporada con la disputa de la final de la IV edición de la Copa Diputación, que en esta oportunidad se jugará en el campo de A Regueiriña, en Barbantes.

Las carballiñesas llegaron hasta aquí tras eliminar al Cented y para la segunda entrenadora Paqui Fernández les hacía mucha más ilusión volver a jugarla en O Couto, “sobre todo a las jugadoras lo que supone jugar allí, pero esperando que en el que vamos a jugar esté bien”.

En cuanto a este nuevo enfrentamiento copero, “lo espero difícil, ya que si miramos la clasificación en la liga, ellas quedaron por delante, compitiendo por el play off de ascenso hasta el último minuto y siendo muy regulares a lo largo del año. Son un equipo fuerte atrás y arriba tienen mucho peligro, entonces será una final dura donde las dos saldremos a ganar y en 90 minutos todo se iguala”.

El Rosalía se llevó la Copa en la pasada edición y buscará el bicampeonato, más allá de quedarse a las puertas del ascenso ante el Atlético San Pedro, aunque para su técnico Alberto Tamayo “no tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos competiciones distintas, con prioridades y objetivos diferentes, pero la afrontaremos como una fiesta del deporte femenino, sabiendo que jugamos ante un adversario muy complicado, que tiene las mismas opciones que nosotros y sobre todo que la gente que acuda se la pase bien y que las jugadoras la disfruten”.

En cuanto a las claves, “los duelos con el Arenteiro son especiales, donde toda la parte táctica y los desarrollos que puedas plantear muchas veces quedan anulados por factores más mentales y psicológicos del juego, pero aun así será un partido competido”.

A Regueiriña, 12:00 horas.