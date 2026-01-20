El Rosalía se lleva el derbi provincial ante el CD Arenteiro (3-1)

Las jugadoras de la Escuela de Fútbol Femenino Rosalía, antes de enfrentarse al Arenteiro en Oira.

El derbi provincial de la Primera División Gallega femenina entre la EFF Rosalía y el Arenteiro finalizó con la victoria de las locales por 3-1. Con este triunfo, las pontinas se aseguraron el primer puesto al término de la primera vuelta.

Como suele ser habitual en los derbis, en partido fue muy igualado e intenso. En la primera parte, el Rosalía se adelantó en el marcador antes del descanso. En el minuto 42, Noa remató desde el punto de penalti tras un centro desde la derecha de Antía. Antes del 1-0, las celestes tuvieron una ocasión clara con un remate de Noa salvado en línea de gol por Candela Currás.

“Fue un partido igualado, como son todos los derbis. El Arenteiro, con su estilo, nos puso las cosas difíciles, pero al final logramos llevarnos el gato al agua teniendo la iniciativa. En la primera parte estuvimos un poco desordenadas y tras el descanso cambiamos el sistema de juego y nos salió bien, las jugadoras estuvieron con más confianza. Es nuestra primera vez en la categoría y el nivel de compromiso de las futbolistas es innegable”. — Alberto Tamayo - Entrenador EFF Rosalía

En la segunda parte, el Arenteiro trató de dar un paso adelante y encontró el empate, en el minuto 56, en una acción iniciada tras recuperación, con Sara definiendo en el área después de una indecisión en la defensa local.

En el tramo final, el Rosalía se llevó el triunfo con dos goles en siete minutos. Bouzas armó un disparo que se estrelló en el larguero, Noui recogió el rechace en el borde del área y marcó el 2-1.

“A pesar del resultado, salimos contentas, ya que le competimos de tú a tú, evidentemente siempre queremos ganar y más cuando nos hace falta por la situación en la que estamos en media tabla. Visitar Oira es siempre complicado, ya que nos medimos al líder. Sabíamos que iba a ser un partido duro y así fue. Ellas lo plantearon muy bien y la verdad es que están un escaloncito por arriba”. — Paqui Fernández - Entrenadora del CD Arenteiro

Finalmente, una acción iniciada por Nair y prolongada por Antía terminó con un centro que Noui controló y definió con una vaselina en el segundo palo para sentenciar un derbi que se quedó en el campo de Oira (3-1).