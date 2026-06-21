El Rosalía, bicampeón de Copa Diputación (4-4 (2-3))

La portera Karla, que terminó siendo decisiva en la tanda de los penaltis, levanta la Copa Diputación obtenida por segundo año seguido por el Rosalía.

La IV edición de la Copa Diputación sénior femenina quedó en manos del Rosalía tras volver a derrotar en la tanda de penaltis al Arenteiro, por 2-3, luego de un frenético partido que había finalizado 4-4.

A pesar de las altas temperaturas, ambos equipos obsequiaron una final emotiva, incierta y con muchos goles, lo que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último momento.

Muy pronto se le puso de cara al Arenteiro. Una buena pared entre Sara y Jaira, que esta última jugadora resolvió dentro del área, de tiro cruzado, para poner el 1-0.

Si bien tardó en reaccionar el Rosalía, fue quien tuvo el mando del partido, cerrándole los caminos a su rival que no volvería a poner en apuros a Karla. No extrañaría que el empate acabaría llegando, porque Candelita armó la jugada por la banda derecha y su posterior centro fue conectado por Sampayo para colocar, con el 1-1, las cosas en su lugar. Las carballiñesas fueron padeciendo las embestidas de su oponente y a punto estuvo de caer el segundo, pero el tiro de Aldara se estrelló en la cruceta. Un minuto más tarde, Paula salvaría a las suyas ante un remata de Noui.

El Rosalía seguía siendo más y una falta de entendimiento entre Paula y su defensa no lo supo plasmar en la red Aldara que acabó rematando sobre el larguero. Otra oportunidad la tuvo Añón, cuyo tiro fue despejado al córner por la cancerbera carballiñesa. Una vez más y en pleno descuento, Aldara metió un centro chut que se marchó pegado al poste derecho.

Pero en el sexto minuto del descuento, llegó el 1-2. Candelita se interna en el área y de tiro cruzado consigue darle la vuelta al marcador de A Regueiriña.

Nada más comenzar el segundo tiempo, el Rosalía estiró la ventaja por medio de Noui al aprovechar una descordinación defensiva y marcharse directa a la portería y definir con un disparo ajustado al palo izquierdo para establecer el 1-3. La propia Noui pudo repetir, pero en esta ocasión su tiro se fue sobre el larguero.

Alberto Tamayo, entrenador del EFF Rosalía “La final de Copa se decantó otra vez de nuestro lado” El entrenador del Rosalía reconocía que “ante tantísimo calor y un rival intenso, que no baja nunca su fuerza que tiene, sobre todo en los duelos, sabíamos que nos iba a costar hasta el final. Se decantó por nosotros como pudo ser para ellas. Es una buena fiesta del fútbol femenino y espero que todos la hayan disfrutado y que siga creciendo. Volvimos a ganar en los penaltis, pero el Arenteiro es un rival fantástico para este tipo de competiciones”.

El Arenteiro supo salir de esa presión de su rival y en siete minutos logró equilibrar el marcador para darle más emoción a la final. Sara es derribada por la portera y la propia delantera consigue el 2-3. El empate llegaría en un balón largo que Leti filtrándose en el área, definió al palo corto, colocando el 3-3.

Desde entonces, el partido se abrió por completo, en parte porque las reservas físicas estaban muy justas. El Rosalía lo intentó con un remate de Losada que estremeció el palo izquierdo. Respondió el conjunto verde por medio de Moraima. En ese intercambio de golpes, Paula despejó el tiro de Antía.

En el tiempo añadido, ambos lucharon por la victoria y las carballiñesas se colocaban 4-3, en el minuto 94, por medio de Leti, que tras serle parado el primer remate por la portera, cogió el rechace para marcar.

Alba Rodríguez, entrenadora del CD Arenteiro Femenino “Fue un partido muy competido y con muchísimo calor” Para la técnica del Arenteiro, “fue una final muy competida y con muchísimo calor. Creo que ha sido una final bonita para el público, siendo la misma muy disputada y al final, en la lotería de los penaltis, no nos benefició a nosotras, pero aún así fue un buen partido. Ellas nos marcaron dos goles en el descuento, uno en la primera parte, que nos cayó como un jarro de agua fría y el otro en la segunda, minuto 97, y te baja un poco la moral. Aún así, estoy muy contenta con el juego de mis jugadoras”.

Parecía que el marcador ya no se movería, pero el Rosalía, luego de estremecer el larguero con un tiro de Antía, en el 97, consiguió llevar la final a los penaltis, al conectar de cabeza, Aldara, un saque de esquina, poniendo el 4-4.

La meta Karla, la héroe

Como el año pasado, el ganador de la Copa Diputación se resolvió en la tanda de penalti y ahí emergió la figura de la cancerbera Karla. Fue la que marcó el primer lanzamiento, para luego parar los disparos de Expo y Xiana. Tampoco estuvieron finas las del Rosalía mandando un balón alto y luego fallar el siguiente Aldara, pero apareció con sus reflejos Karla para detener otros dos penaltis y que luego Irene le diera el triunfo para levantar el segundo trofeo copero.

Ficha técnica Arenteiro: Paula; Ainara, Expo, Xiana, Noé, Sara, Suárez, Cuquejo (Moraima, m.72), Jaira, Ester (Leti, m.46) y Saleta (Clau, m.46). Rosalía: Karla; Nair (Antía, m.46), Aldara, Noa (Aline, m.62), Antía (Losada, m.46), Sampayo, Mihret (Sanmiguel, m.85), Añón, Noui, Miriam (Irene, m.78) y Candelita. Árbitra: Daniela Romero; asistida por Erea Pintos y Zoe Oliveiras.No sacó tarjetas. Goles: 1-0, m.3: Jaira; 1-1, m.23: Sampayo; 1-2, m.45+6: Candelita; 1-3, m.46: Noui; 2-3, m.54: Sara; 3-3, m.61: Leti; 4-3, m.94: Leti; 4-4, m.97: Aldara. Incidencias: Cerca de 200 aficionados en el campo de A Regueiriña. Penaltis: 0-1: Karla (gol); 0-1: Expo (falló); 0-1: Añón (falló); 0-1: Xiana (falló); 1-1: Aldara (gol); 1-1: Noé (gol); 1-2 Sampayo (gol); 2-2: Suárez (gol); 2-2: Candelita (falló); 2-2: Sara (falló); Antía (falló); 2-2: Leti (falló); 2-3: Irene (gol); 2-3: Ainara (falló).