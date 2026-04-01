Dos salidas para seguir soñando para el Ourense Ontime

El Ontime no falló ante el colista en casa. La sensacional dinámica del tramo final de la primera vuelta y de lo que va de segunda, en la que solo perdió ante el líder Melilla en Os Remedios y por la mínima, le permite seguir soñando con el top-4 cuando la liga entra en sus últimos dos meses de competición. Continúa estando muy difícil, porque las ourensanas son sextas a cinco puntos del Futsi, el cuarto clasificado, que además tiene pendiente el partido que esta tarde le mide desde las 20:00 horas en tierras murcianas ante el Roldán. El duelo mide al tercer y al cuarto, por lo que las opciones para el conjunto ourensano siguen abiertas.

Todo pasa por lo que el Ontime sea capaz de hacer en sus dos próximas citas, dos salidas, la primera el sábado ante el Torcal y la segunda, mucho más exigente, un duelo directo ante otro de los equipos que oposita a la zona de play off, el Alcorcón de la ourensana Vane Sotelo.

“Ya estamos en la cuenta atrás de la luga, quedan ocho jornadas y parece que podría haber un puesto de play off para competir. No es fácil, ni mucho menos, pero nosotras debemos seguir a lo nuestro. Nos jugamos mucho en las dos próximas salidas, ambas difíciles, sobre todo la segunda (la de Alcorcón)”, destaca Carlos Navarro, entrenador del equipo ourensano.

Y lo fundamenta. “Torcal está yendo a más y eso le ha permitido seguir peleando por quedarse en Primera División. Ha recuperado a África Lozano y el equipo ha dado un salto de calidad. Al Alcorcón no lo vamos a descubrir. Para ellas será un partido de ser o no ser en la lucha por la cuarta posición”. Y para el Ontime, si gana el sábado en tierras malagueñas, también.

Todo eso llega después de un duelo que el Ontime sacó casi por inercia ante el colista. “Fue un partido discreto, muy flojo que empezamos perdiendo en una acción desgraciada de Uxía. Lo positivo fue que logramos sacarlo adelante haciendo un partido discreto. Estamos contentas por seguir ahí”, añade Carlos Navarro.

Viaje mañana

El Ontime empezó la semana de trabajo el lunes, la continuó este martes y quizá la cierre hoy en lo que a entrenos se refiere. El jueves no hay pista libre en la ciudad y el viernes, después de viajar a Torcal de madrugada, “probablemente tampoco la tengamos”, finaliza Navarro.

Ju Pedreira sufrió una luxación de hombro en el entreno

La semana no ha comenzado de la mejor manera para el Ontime. En el primer entrenamiento, Ju Pedreira sufrió una luxación de hombro que le tendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido. Por el momento deberá tener diez días inmovilizada la zona y después se someterá a una resonancia magnética para conocer el grado de afectación de la zona. Ese será el momento en el que se definirá el tiempo que tendrá que estar de baja, aunque en principio parece que sería nunca menos de tres semanas. El Ontime se queda momentáneamente sin su única jugadora zurda.