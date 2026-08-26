Siguen los amistosos para los equipos ourensanos

El Ourense CF continúa con su puesta a punto de cara al inicio liguero del domingo 6 de septiembre. Esta tarde, a partir de las 18:30 horas, disputará el XI Memorial Miguel Fariñas frente al Centro de Deportes Barco en Calabagueiros. Los de Jorge Cuesta llegan al encuentro tras caer ante el Lugo en el Municipal de Pol (1-0), pese a dejar una buena imagen.

En un principio, el XI Memorial Miguel Fariñas se iba a disputar el 8 de agosto con un Barco-Verín, pero ante la imposibilidad de los verinenses de jugar el encuentro, finalmente se optó por jugar hoy ante el Ourense CF, que ya tenía previsto enfrentarse esta semana a los barquenses.

Tras el amigable en Valdeorras, los azulones afrontarán el X Memorial Antonio Bermúdez frente al Compostela. El partido se disputará el sábado, a las 12:00 horas, en el estadio Vero Boquete de San Lázaro y con entrada libre.

Por otro lado, el equipo dirigido por Agustín Ruiz apura sus últimos días de pretemporada tras disputar el pasado fin de semana un triangular en Bembibre en el que compitieron a un buen nivel para empatar sin goles frente a la Ponferradina de Primera Federación y ganar por la mínima al anfitrión Atlético Bembibre.

Tras el encuentro frente al Ourense CF en Calabagueiros, los barquenses jugarán el domingo, ante el Lalín, su último amistoso.

Más partidos

El duelo entre el Barco y el Ourense CF no será el único que se juegue durante el día de hoy. El Arenteiro recibirá, a las 20:00 horas, en el campo de A Uceira (entrada libre) al Sporting Carballiño.

Además, el Barbadás se desplazará hasta Luíntra para medirse al Nogueira de Ramuín, mientras que el Verín se enfrentará en A Granxa al Vilar de Perdizes.

Durante los próximos días se seguirán disputando encuentros amistosos, aunque alguno ya programado ha tenido que cambiar su horario por culpa de la fase previa de la Copa Diputación.

Tras más de un mes de pretemporada, las ligas arrancarán el fin de semana del 5 y 6 de septiembre.