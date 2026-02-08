El Solgaleo Bosco se quedó corto frente al Ames (58-77)

Los ourensanos tratan de anotar ante la defensa de su adversario.

Duelo marcado en rojo para el Solgaleo Bosco. Los ourensanos recibían en Os Remedios al Obradoiro Ames, un rival directo que llegaba con el mismo balance, tratando de escapar de abajo. Pero la cosa no salió bien para el equipo dirigido por Nacary Rojas. Derrota por 58-77 para enlazar tres tropiezos consecutivos y frenar la reacción experimentada anteriormente.

El duelo lo encarrilaron pronto los santiagueses, que salieron especialmente acertados en ataque. Cuando la defensa local se entonó, la distancia ya era un todo un reto, con un 28-44 al descanso. Trataron de seguir en la lucha los colegiales y el encuentro se igualó, sí, pero no fueron capaces de recortar. Fueron dos cuartos de trincheras, pero el triunfo nunca peligró para los visitantes.

Álvarez, con 17 puntos, y Harris, que sumó 16, fueron los máximos anotadores del Bosco, que cierra la clasificación de su grupo de Tercera FEB con un balance de 4-13. En la próxima jornada volverán a jugar en casa. Recibirán a otro rival directo, al Navia, que suma solamente un triunfo más. Otro partido fundamental para los intereses de los ourensanos.