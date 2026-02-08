Resultados elecciones Aragón: El PP, el partido más votado aunque sin mayoría para gobernar con entre 26-29 escaños, según sondeos
El PP sería el partido más votado en Aragón con 26-29 escaños y no tendría mayoría para gobernar, según GAD3
El Partido Popular sería la fuerza más votada, con el 35,3% de los votos, y sacaría de 26 a 29 diputados en las Cortes de Aragón, lejos de los 34 de la mayoría absoluta. En las autonómicas del 28 de mayo de 2023, obtuvo el 35,55% de los sufragios y 28 representantes. Según el Sondeo de GAD3 para Aragón TV, con una muestra de 4.123 entrevistas y un margen de error de +/-1,6%, el PSOE bajaría al 22,7% de los votos y entre 17-18 diputados, en vez de los 23 que sacó en 2023.
Vox pasaría del 11,2% de los votos y 7 diputados de 2023 al 17,6% de sufragios y entre 13-14 escaños, duplicando su representación. Chunta Aragonesista (CHA) experimentaría un ascenso con el 8,7%, teniendo entre 4 y 5 diputados, frente al 5,1% de los votos y 3 diputados en 2023. El PAR, con el 1,5% de los votos, se quedaría sin su único escaño.
Teruel Existe obtendría el 4,1% de los votos y entre 2 y 3 escaños; en 2023 logró el 5% de los votos y tres diputados. Podemos-Alianza Verde perdería su único representante, al igual que el PAR. IU-Sumar se mantendría con el 4,2% de los sufragios, algo más que el 3,1% de 2023, y sacaría entre 1 y 2 diputados. Se Acabó la Fiesta (SALF), que se presenta por primera vez a unos comicios autonómicos, obtendría el 1,9% de las papeletas sin representación.
