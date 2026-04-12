El Sporting Celanova paga un peaje caro ante el Villalonga (1-3)

Buen ambiente en San Rosendo para apoyar al Sporting Celanova en su lucha por la permanencia en la categoría. Enfrente un Villalonga que buscaba alejarse de la zona de peligro.

La primera parte no hacía presagiar lo que ocurriría en el desenlace final. El Sporting Celanova fue mejor, dominó el balón y fue merecedor de una renta más amplia. Tras una buena intervención de Borja Suárez en el minuto 14 a disparo de Maykel Barbosa, los de Mociño comenzarían a generar peligro por banda con dos buenos centros de Javi Gallego y un tiro envenenado de Rivera que Rodri atraparía tras pegar en un defensa. Cuando alcanzábamos la media hora de juego, otra incursión por derecha de Javi Gallego finalizaría con un centro chut de Mauro Dorado que toca lo justo Mauro Mociño para convertirse en el 1-0.

El gol lejos de calmar las ansias locales, las avivó y en el 33, Albertito pudo incrementar en jugada personal. En el 40, falta que saca Rivera y Miguel Mociño no llegó a rematar por muy poco.

Antes del descanso, una más, pase filtrado a Mauro Mociño que se va de su marcador y solo ante Rodri se la intenta picar por arriba, este desbarata con la mano y en la continuación de la jugada, el propio Mauro centra al segundo palo y cabecea Brais Pérez desviado.

La decoración cambiaría y de qué manera en el segundo acto. En un minuto fatídico para los locales, el 52, dos errores dieron la vuelta al marcador. El primero gol nace de una jugada por la derecha de Berni que saca un centro raso que se le escapa a Borja y remata Maykel y sin sucesión de continuidad, pérdida de Sporting en campo propio que acababa en un mano mano de Capelo que no perdonaba el 1-2.

Sentencia del Villalonga

El KO técnico de los de San Rosendo lo aprovecharon los visitantes después de un tiro de Berni al que respondió bien Borja, con el segundo gol de Capelo tras un centro lateral.

En los últimos minutos, con más voluntad que acierto, Adrián Mociño, de cabeza, pudo recortar, pero ya no habría tiempo para más.