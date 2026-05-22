Sporting y Córgomo conocen a sus rivales

La Real Federación Gallega de Fútbol acogió este miércoles el sorteo correspondiente al play-off de ascenso a la Preferente Futgal. En dicho bombo se encontraban los representantes ourensanos Córgomo y Sporting Carballiño, que por primera vez participan en esta instancia decisiva intentando seguir el camino del campeón, el Verín.

El equipo valdeorrés, el Córgomo, comenzará jugando a domicilio frente al Unión, un rival que sumó tres puntos más en la liga regular y destaca por ser la segunda defensa menos goleada (26 tantos encajados). Mucho más duro se presenta el reto para el Sporting Carballiño, que se verá las caras ante un Marín que se quedó a un solo punto del ascenso directo. El cuadro marinense destaca por su poder ofensivo, habiendo marcado 90 goles en 34 jornadas.

El resto de eliminatorias son Ribadeo-Gondomar, Galicia Mugardos-Club do Mar, Juvenil-Meicende y SR Calo-Monterroso. Los choques de ida se disputarán el próximo 31 de mayo. Los seis vencedores pasarán a una segunda y definitiva eliminatoria, que tendrá lugar el 14 y 21 de junio, donde podrían llegar a enfrentarse los dos equipos ourensanos. Según el reglamento, en caso de empate tras los dos partidos, se celebrará una prórroga de 30 minutos y, de persistir la igualdad, se procederá a una tanda de penaltis.

Segunda Futgal: Piñeira Seca y Pabellón aspiran a la Primera Futgal

A continuación, se llevó a cabo el sorteo de aquellos equipos que aspiran a subir a Primera Futgal, donde participan Piñeira Seca y Pabellón. Al conjunto pataquero le tocó como rival el Romay pontevedrés; un obstáculo que, a priori, no debería ser insalvable sabiendo que el partido de vuelta se jugará en Ourense. Cabe recordar que, hace una década, el Piñeira Seca tuvo su única participación en Primera.

Al cuadro pabellonista, por su parte, le ha tocado el Colegio Hogar de Vigo. En la segunda y definitiva eliminatoria, el vencedor del Romay-Piñeira Seca se enfrentaría al del Soutomaior-Gondomar, mientras que el Pabellón lo haría frente al ganador del San Miguel-Puente Arnelas. De esta manera, el equipo blanquiverde podría volver a Primera tres años después.

Tercera Futgal: última batalla por el ascenso

En la categoría de bronce resta por saber qué equipo volverá a Segunda Futgal, acompañando al Sporting Vilamarín y al Sporting Celanova B, ya ascendidos. El día 31 de mayo se enfrentarán Arrabaldo-Soutopenedo y Bande-Barco B. Los ganadores de estos dos emparejamientos jugarán la final, a ida y vuelta, por el ascenso restante.