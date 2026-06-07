El Sporting, con fe e ilusión ante el Marín

El partido de vuelta de la semifinal por el ascenso a la Preferente entre Marín y Sporting Carballiño viene marcado por los incidentes ocurridos en A Uceira, que provocaron que la vuelta de esta eliminatoria se juegue a puerta cerrada. Para el entrenador local Sergio Martín, el duelo toma otro cariz. “Está claro que es un partido diferente y aunque sin público, lo afrontamos exactamente igual, centrados única y exclusivamente en lo importante, que es el juego y en lo que hagamos”. Su portero Marc, que está sancionado, está pendiente de una resonancia magnética en la rodilla “para ver qué sale de ahí”.

El equipo de Aitor Neira está obligado a remontar el 1-2 de la ida. El técnico afirma que “a pesar del resultado, las consecuencias fueron más positivas que negativas, porque era un rival hecho por y para ascender, con nombres estelares, pero durante el partido competimos muy bien, de tú a tú. La diferencia, es que ellos tienen jugadores diferenciales y se pusieron por delante en la eliminatoria, pero no creo que no habría sido injusto haber sacado un empate. No lo consegimos, pero la plantilla está con la moral alta para poder darle la vuelta a la eliminatoria”.

Con un gol, los sportinguistas forzarían la prórroga “y ese es el menaje que intenté transmitir durante la semana. En la segunda vuelta de la liga conseguimos mejores resultados fuera de casa, con lo cual la moral es positiva”. No podrán jugar en el campo de San Pedro el sancionado Meji, Arón, Bugallo, Adrián Pol, Rivera, Javi, Dani Arbo y Víctor Gallego.

San Pedro, 18:30 horas.