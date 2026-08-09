La Supercopa Galicia es el primer gran reto del Auriense

Este domingo se disputará la ida de la semifinal de la IV edición de la Supercopa de Galicia entre el Alertanavia y Auriense. Para el técnico ourensano, Dani Prado, es un premio dentro de una pretemporada rara y diferente, “pero hay que afrontarlo como el primer gran objetivo. Llevamos dos semanas trabajando y será un partido que a partir del minuto 60 los dos equipos vamos a sufrir mucho. Se lo llevará el que menos errores cometa”.

Respecto al rival, el entrenador del Auriense, sabe que subieron tres chicos de los juveniles, “al que tengo controlados porque el año pasado nos enfrentamos a ellos, pero que también perdieron gente importante”. Se caen de la convocatoria David, con una lesión de rodilla e Izan, por una pubalgia.

Los anfitriones, subcampeones de la Copa Diputación de Pontevedra, la disputan ante la renuncia del Portonovo. Podía suceder esto porque ya hubo otros antecedentes de equipos con el ascenso a la Tercera Federación y de ganar esta competición no les da paso a disputar la previa de la Copa del Rey. Para el nuevo entrenador del Alertanavia, Miguel Domínguez, esta semifinal llega muy pronto: “Nos trastoca la planificación, pero la afrontamos con muchísima ilusión y la mayor seriedad posible”.

El técnico pontevedrés sabe que su oponente ha sufrido modificaciones “y que después de los apuros que pasaron el año pasado al igual que nosotros, querrán hace competición mucho más productiva”.

Coia, 20:00 horas.