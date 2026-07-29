Un renovado Auriense echa a andar

Los jugadores del Auriense, en el campo de Oira, ayer antes del primer entrenamiento.

El Auriense se convirtió en el segundo equipo ourensano de Preferente en comenzar la pretemporada. Los pontinos arrancaron ayer en el Municipal de Oira con muchas novedades en la plantilla. Solo quedan cuatro jugadores de la temporada pasada (Nico González, Cuña, David Vieira e Izan), además del entrenador Dani Prado.

Hasta 15 caras nuevas tiene el Auriense, siendo el exdelantero del Moaña, Breno, el último en llegar. Un jugador que se une a las incorporaciones ya anunciadas de Charly, Miguel Peral y Hugo Viso (Arnoia); Yonier (Xerez), Joel (Rayo 21), Brais Álvarez (Celanova), Fer Méndez (Areas), Aimar (Auriense Juvenil), Borja Atanes (Barbadás), Xabi (Auriense Juvenil), Íker Arango (Gran Peña), Baldo (Cádiz), Adrián Blanco (Peroxa) y el goleador Cándido Casal (Juvenil Ponteareas).

Además, en el cuerpo técnico hay cambios, ya que el exentrenador del Arenteiro B y Maside, Marc Barreiro, será el ayudante del técnico Dani Prado, que cumple su segunda campaña en Oira tras lograr el curso pasado la Copa Diputación.

Marc Barreiro, con experiencia en los banquillos del Arenteiro B y Maside, será el ayudante de Dani Prado

El Auriense cuenta con 19 futbolistas y Prado reconoce que “con un par de jugadores daría por cerrada la plantilla, ya que la idea es tener un plantel de 21 jugadores”. Además, varios jugadores del equipo juvenil de Liga Nacional también entrenarán con el primer equipo.

Otra de las novedades del Auriense es el acuerdo de colaboración con el Alavés, un aspecto que valora positivamente el preparador pontino: “Creo que es muy importante para los chicos, sobre todo para los sub-23. Este año hemos bajado muchísimo la media de edad de la plantilla, ya que el jugador más veterano es Adrián Blanco y tiene 29 años. Considero que el convenio es muy productivo, puesto que el equipo va a estar controlado por una estructura de un equipo profesional. Además, algún jugador nuestro podría tener la posibilidad de ir a probar allí”.

Tras conseguir la pasada campaña la permanencia con la liga ya acabada, Prado tiene claro que “este año lo que hablamos con el presidente y el director deportivo es que el objetivo tiene que ser el de conseguir la salvación lo antes posible y no pasar tantos apuros como el curso pasado”.

Pero antes de la liga está la Supercopa Galicia, “un torneo que afrontamos con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien”.

Plantilla Porteros: Borja Atanes y Aimar. Defensas: Nico González, Cuña, Charly, Yonier, Xabi, Joel e Izan. Centrocampistas: David Vieira, Miguel Peral, Hugo Viso, Brais Álvarez, Adrián Blanco e Íker Arango. Delanteros: Cándido Casal, Fer Méndez, Baldo y Breno. Cuerpo técnico: Dani Prado y Marc Barreiro. Supercopa Galicia: Alertanavia-Auriense. Domingo 9 de agosto en el campo Federaticvo de Coia.