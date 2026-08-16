Susto y reacción de la UD Ourense ante un buen Verín (2(2)-2(4))

Verín y Unión Deportiva Ourense disputaron, sobre el césped del José Arjiz, la segunda edición del Memorial Patolas, que cayó del lado unionista, no sin sufrimiento, en la tanda de penaltis tras el 2-2 final. Y es que los de Juan Carballo tuvieron una tarde de más sombras que luces ante un rival motivado y que realizó un notable encuentro, a pesar de la diferencia de categoría, con la UD Ourense en Primera RFEF y el Verín en Preferente, además del mayor rodaje de los de O Couto.

Tanto fue así que los de Vítor Pereira se colocaron 2-0 en el marcador gracias a un doblete de Bousés. Fue el resultado con el que se llegó al descanso. En la reanudación, la UD Ourense tuvo que apretar, dar un paso adelante y aprovecharse del cansacio del cuadro verinense. Sus dos “9”, Baldrich y Rufo, fueron los encargados de empatar el encuentro en el tramo final, llevando a los lanzamientos desde los 11 metros la decisión del ganador del Memorial.

Ahí se erigió como figura el portero unionista Bruno Rielo, que con dos paradas, dejó el desempate del lado de la UD Ourense.

Ambos equipos seguirán preparando el inicio de temporada, sabiendo en los rojillos que hay que pulir cosas para llegar de la mejor manera posible al estreno liguero frente a la Ponferradina.