Prueba y homenaje en el enfrentamiento entre el UD Ourense y el Verín CF

La pretemporada continúa lanzada para la Unión Deportiva Ourense. Mientras en los despachos se espera para cerrar definitivamente una plantilla que está casi completa, sobre el césped los de Juan Carballo aceleran para tratar de llegar de la mejor forma posible al estreno liguero frente a la Ponferradina. Esta tarde, nuevo capítulo en el apartado de amistosos. Los rojillos visitan al Verín en el José Arjiz para disputar la segunda edición del Memorial Patolas, organizado por el club verinense.

La cita iba a ser, en un primer momento, un torneo triangular en el que estaba también el Antela. Pero la clasificación para la siguiente ronda de la Copa Federación, que disputan mañana mismo, obligó a dejar el cartel en una cosa de dos. A ambos les vendrá bien para continuar acoplando piezas de cara a sus estrenos ligueros, con los unionistas que iniciaron antes el trabajo de preparación y disputaron su primer duelo amistoso en casa el martes ante el Chaves, al que superaron por 2-1 en el Memorial CD Ourense.

Ingredientes servidos para pasar una tarde de fútbol y homenaje en Verín, sabiendo que lo importante todavía está por llegar en el calendario, pero que estos partidos sirven para ir poniendo el motor en máximas revoluciones.

José Arjiz, 18:30 h.