Tarea por hacer para los equipos ourensanos de Tercera División de fútbol sala

Todavía no hay calendario de competición en la Tercera División de fútbol sala, pero los equipos ourensanos están a punto de cerrar las vacaciones. La Federación Gallega no es la única que tiene tarea por hacer, ya que tanto el Carballiño FS como el Sala Ourense siguen trabajando en completar sus plantillas a días para iniciar los entrenamientos.

El Carballiño FS, que será el primero de los dos en iniciar la pretemporada, el martes día 11, tiene las bajas de Álvaro, Noel, Fer y Arturo. Esta última es dolorosa, puesto que se trata de un jugador diferencial en la categoría, pero deja la práctica del futsal a este nivel por temas personales. Por contra, el conjunto que será dirigido por tercera campaña consecutiva por Kike García, se ha reforzado con dos jugadores verinenses. Se trata del ala-cierre Luis, que estaba en el Marín así como el pívot Javi, con pasado en el 5 Coruña. Prácticamente como fichajes cuentan también el ala Araújo, que apenas jugó por lesión el pasado curso y el ala-pívot Joel, con la temporada en blanco. Además, toca esperar a Hugo Outeda, recuperándose del cruzado y que podría volver en noviembre, así como Óscar Alcantarilla, que afronta unas oposiciones.

El técnico Kike García reconoce que “esta temporada toca rehacer la forma de jugar. Venimos de dos años muy buenos, finalizando quintos y segundos y jugando la final del play off gallego. Ahora tocará volver a coger mecanismos de juego, además de superar el proceso de adaptación”. A finales de mes jugará en Sarria la primera ronda de Copa Galicia con el Meigallos.

Sala Ourense

También ha habido movimientos en el Sala Ourense. No en el banquillo, pues continúa Isidro Grela, que afrontará su segunda campaña. En la plantilla han renovado Samu, Noel, Álex, Raúl, Langa, Gonzalo, Ron, Pablo, Sergio y Chema. El único fichaje por el momento es el de Fer, que llega del Carballiño, mientras que el capítulo de bajas está formado por Guerra, Carra y Kitty.

La novedad más grande en el club es la creación de un filial que dirigirá Rubén Méndez “Rucho”. “Volvemos con el filial”, señala el presidente Víctor Sousa, “intentando que esté formado por sub-23 que puedan participar en el primer equipo si es necesario”.

El Sala Ourense jugará a domicilio ante el Vianariño la primera ronda de la Copa Galicia, el fin de semana del 29-30 de agosto.