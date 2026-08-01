FUTBOL SALA
El Ribeiro ya tiene personal
FUTBOL SALA
El lunes 10 es el día marcado para que el Ribeiro arranque su pretemporada. El conjunto con sede en la cancha de O Consello está prácticamente listo para iniciar el trabajo de preparación de lo que será su novena temporada consecutiva en las ligas nacionales. En esta ocasión será gracias a la invitación de la Federación Española de Balonmano, al ofrecerle una plaza vacante que en el club ribadaviense no dudaron en aceptar. “Cremos que a Primeira Nacional é unha categoría adecuada para o noso clube, polo que esa invitación supoñía a oportunidade de seguir nela. O salto de calidade para unha plantilla con xente de casa, como é a nosa, é moito maior se estás en Nacional que en Autonómica, polo que non o dubidamos. Pola experiencia doutros clubes que descenderon, regresar a Nacional é moi complicado, porque te xogas toda a temporada no play off un fin de semana”, asegura Pablo Álvarez, segundo entrenador del Ribeiro.
Aunque la mayor parte del trabajo está realizada, las tareas de despacho continúan para el cuadro técnico y directivo del club referencia en la provincia del balonmano. Lo más importante, la plantilla, está prácticamente cerrada. Por lo tanto, el Ribeiro ya tiene personal para ponerse dentro de unos días manos a la obra de cara a “asentarse na categoría, intentar non sufrir tanto pola salvación”, añade.
La continuidad es la nota en el proyecto del equipo de O Consello. Muy pocas novedades, con solo dos bajas, una importante, la del primera línea Pablo Gayoso, que cambia de aires, así como la de Pablo Martínez, que lo deja por asuntos laborales.
Por el momento, solo está cerrado un fichaje, el del extremo derecho Sergi Corcuera. Formado en la cantera del Handbol Mallorca, llegó a Ourense hace dos temporadas por temas laborales y jugó en el Miño, mientras que la pasada campaña ya compartió categoría con los ourensanos, puesto que jugó en el Cañiza. Además, dos jugadores comenzarán la pretemporada a prueba.
Todo lo demás, renovaciones. Continúan los porteros Samuel Fernández, Marcos Carlón y Rubén González; el extremo derecho Álvaro del Río; los extremos izquierdo Iker Álvarez, Antón Castro-Gil y Manuel Villalba; los primeras línea Denís Lorenzo, Lois Rodríguez, Miguel Cortés, Javier Bernárdez, Nicolás Alberte y Jacobo Soto; así como los pívots Luis Dávila y Mario Fernández.
“A plantilla está moi avanzada, pero se temos opción, trataremos de facer algunha fichaxe, máis alá de que en pretemporada teremos a dous xogadores a proba. O ano pasado tocounos sufrir moito, pero como clube é unha satisfacción ver que van chegando rapaces da canteira ao primeiro equipo. A partir de aí o que queda e traballar moito para que collan experiencia, ese é o noso obxectivo”, reconoce el técnico.
Pablo Álvarez habla del nivel de una Primera Nacional siempre exigente. “Salvo catro ou cinco equipos, feitos para ascender, aos demáis tócanos loitar por non descender. Estarán arriba os galegos Teucro e Novás e os canarios Lanzarote, Gáldar e Ingenio. Despois, Carballal e Bueu soen ter bos equipos. E por último, todos os demáis, loitando por evitar os dous postos de descenso. O noso proxecto é claro, con xente da canteira. Eso sempre trae moita xente á cancha, algo que se viu o ano pasado a pesar de que os resultados non acompañaban. Agardamos ter unha temporada máis tranquila, que os rapaces vaian gañando experiencia para así asentarse na categoría”, finaliza Pablo Álvarez.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FUTBOL SALA
El Ribeiro ya tiene personal
PREFERENTE FUTGAL
La UD Barbadás se reinventa
PREFERENTE FUTGAL
El primer derbi ourensano no llegará hasta la jornada cuatro
Lo último
+DEPORTE LA REGIÓN
Pilates al atardecer en el corazón de Viana do Bolo
Escuela de calor 2026
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 1 de agosto?