Temblor del Barco en casa ante la Sarriana (1-1)

Un jugador del Barco es derribado por Osián, de la Sarriana, ante la atenta mirada del asistente.

El Centro de Deportes Barco y la Sarriana de Alberto Mariano firmaron un empate (1-1) en Calabagueiros en un duelo de altura entre dos equipos llamados a pelear por los puestos de privilegio de la clasificación, con el play off de ascenso como posible objetivo. El encuentro tuvo dos partes diferenciadas: una primera en la que los locales fueron superiores y otra en la que el conjunto visitante se adueñó del balón y del ritmo del partido.

El partido comenzó con una llegada peligrosa del Barco ante una Sarriana que no terminaba de encontrarse cómoda. En el minuto 11 llegó una de las mejores oportunidades, un pase de Santín encontró a Miguel Freiría, cuyo remate se estrelló en el palo. En la segunda acción, el propio Santín cazó el rechace, pero su disparo se marchó rozando el poste.

La defensa adelantada de los lucenses dejaba espacios que el Barco supo aprovechar para generar peligro. La Sarriana también probó a Imanol con un disparo de Freire que se marchó por encima del larguero, aunque las ocasiones más claras seguían siendo locales. Jony de cabeza y dos disparos fueron el precedente del gol.

Este llegó en el minuto 33. Tras un saque de esquina, Raúl Paz mandó el balón al segundo palo e hizo el 1-0. La acción fue protestada por los visitantes, que se encontraban momentáneamente con un jugador menos. Antes del descanso, la Sarriana reclamó un penalti por un derribo dentro del área aunque este no fue señalado.

Segunda mitad

Tras el paso por los vestuarios, Jony mandó el balón al palo en la única ocasión real de Barco en el segundo tiempo.

La Sarriana dio un paso adelante y comenzó a controlar el juego ante un Barco que poco hizo más que mirar como los de Alberto Mariano disponían de largas posesiones. Los visitantes reclamaron otra pena máxima tras una caída de Osián dentro del área y, poco después llegó el empate. Una buena combinación permitió a Adri Rodríguez quedarse solo ante Imanol y poner el 1-1 en el minuto 72. El Barco, que había ofrecido una buena imagen en la primera mitad, fue perdiendo protagonismo a medida que avanzaban los minutos.

Susto con Osián

La peor noticia de la tarde llegó con la lesión de Osián. El jugador de la Sarriana recibió un rodillazo en la cabeza por parte de Álex Vázquez y quedó aturdido. Aunque continuó jugando, los mareos le obligaron a pedir el cambio 10 minutos después de la acción fortuita con el jugador barquense. El futbolista no recordaba lo sucedido en esa acción y se llegó a valorar su traslado a un centro médico.

Finalmente, empate que no satisface a nadie y menos a un Barco que hizo un gran primer tiempo y un nefasto segundo acto.