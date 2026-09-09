Marcos Vilachá, del CD Barco: “Competiremos con todos”

Un gol en el último minuto le dio la victoria al Centro de Deportes Barco ante el Arenteiro en Espiñedo (0-1). Tres puntos muy importantes para el estreno liguero de los barquenses, en donde Marcos Vilachá (Ourense, 1994), que cumple su cuarta temporada con la elástica rojilla, admite que “fue un partido muy igualado, ya que jugar en Espiñedo es siempre muy complicado. Nosotros salimos con una idea de juego clara y en la primera parte tuvimos varias opciones para hacer gol, pero no fuimos capaces de acertar. En el segundo tiempo, el derbi se volvió un poquito más de ida y vuelta, y no hubo tantas opciones de gol. Fuimos capaces de mantener la portería a cero al defender muy bien y en el tramo final intentamos atacar un poquito más; fue entonces cuando tuvimos la suerte de marcar, puesto que el partido era para que acabara 0-0”.

Tras una pasada temporada muy irregular en la vuelta a Tercera, Vilachá admite que “venimos de un año bastante complicado, sobre todo en la primera vuelta, porque en el tramo final fuimos capaces de encadenar varias victorias, por ello no queremos marcarnos expectativas a largo plazo. Creemos que podemos competir con todos los rivales del campeonato y la idea pasa por salvarse lo antes posible, y a partir de ahí ya se irá viendo”.

Cerca de cumplir los 32 años, el lateral derecho del club barquense tiene claro que “si no tuviera ilusión por jugar, me plantearía dejarlo. Me divierto mucho con los compañeros cuando voy a entrenar a Viloira y los domingos me lo sigo pasando genial, por lo que esta temporada me la planteo con la meta de pasar un buen año, seguir disfrutando del fútbol y de la buena gente que hay en O Barco”.

Además de jugar al fútbol, Vilachá es profesor de Primaria en la villa valdeorresa, por lo que compatibiliza la pelota con las clases: “Se trata de organizarse y de tener unos horarios y una rutina bastante fija, además de saber que vas a disponer de menos tiempo libre. El colegio requiere muchas horas y el fútbol también. Además, son dos actividades vocacionales, sino me gustara, ni daría clases ni jugaría. Como me encantan las dos cosas, me da igual tener menos ocio y como además doy clases en O Barco, me queda perfecto para jugar en Tercera Federación y en un club en el que estoy tan cómodo”.