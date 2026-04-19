Tercer derbi del curso entre el Arnoia y el Sporting Celanova

El campo de A Queixeira acogerá este domingo el tercer enfrentamiento de la temporada entre el Atlético Arnoia y el Sporting Celanova. En la primera vuelta, los arnoieses ganaron 0-2 en San Rosendo, mientras que en la Copa Diputación vencieron 1-0 los de Ángel Mociño. Ambos equipos llegan al derbi con objetivos antagónicos. El Arnoia suma 48 puntos y está empatado con el Porriño Industrial en las posiciones de play off y el Celanova es penúltimo, a cuatro puntos de la permanencia.

Manel Vázquez, entrenador de los locales, afirma que “tenemos ganas de seguir compitiendo igual y de cumplir el segundo objetivo que teníamos, que no es otro que superar los números de la temporada pasada y lo conseguiríamos si somos capaces de sumar en el derbi. El grupo está con mucho ánimo y con la ilusión de seguir en la lucha por algo en las últimas cinco jornadas, algo que veíamos muy lejano hace un mes y medio por los resultados y las circunstancias de enero y febrero. El equipo se repuso, ahora estamos sin ninguna presión, pero vamos a ser fiel a nuestra filosofía, que es la de competir hasta el final”.

En lo que se refiere al Celanova comenta que “nos enfrentaremos a un rival que se juega salir de la zona baja, con todas las dificultades que eso conlleva. Es la tercera vez que nos medimos a ellos, en liga estuvimos más acertados nosotros y en Copa pasaron de ronda ellos. Los dos partidos fueron a domicilio y a ver si somos capaces de ofrecer una buena imagen en nuestro campo”.

Por otro lado, el defensa del Arnoia, Martínez, asegura que “tenemos un partido muy complicado ante el Celanova, que ya de por sí tiene una carga especial, pero a estas alturas de la temporada no es solo una cuestión de orgullo. Todos necesitamos ganar y los dos equipos vamos a salir a muerte desde el minuto 1 hasta el 90. Va a ser un encuentro muy intenso, pero vamos a estar a la altura. Dicho esto, creo que hay que estar tranquilos y disfrutar de este tramo final, porque es una situación muy bonita en la que estar y estoy convencido de que nos espera algo bueno al final”.

En el bando contrario, el entrenador celanovense Ángel Mociño admite que “llegamos dolidos al derbi porque la semana pasada se nos escapó un partido que tuvimos muy de cara y que nos hubiese metido en un escenario muy favorable. Afrontamos el duelo de esta jornada con la intención de corregir esa situación con un resultado positivo que nos vuelva a colocar en posición de competir la salvación en este tramo final. Queremos recuperar lo perdido la jornada pasada, aun a sabiendas de lo complicado del rival”.

Ángel Mociño, entrenador del Sporting Celanova:“Escenario muy distinto”

En cuanto a los otros dos partidos jugados, tiene claro que “cada uno es distinto y el contexto también, los anteriores fueron en nuestra casa y uno fue en Copa. Aunque la identidad de los equipos es la misma, el escenario es muy distinto, el campo y las dimensiones son totalmente diferentes a San Rosendo y el momento de temporada, con lo que nos jugamos los dos equipos, también. Seguramente, va a ser un partido de mucho más contacto, más duelos y más situaciones de transición por las dimensiones del campo. Por lo cual tendremos que adaptarnos rápido para tener opciones”.

En el capítulo de bajas, Vázquez recupera a Tumbeiro y cuenta con todos sus efectivos para el derbi, mientras que Mociño tiene las de Hugo Pérez, Santi Granja y Brais Pérez. Además, Alberto Blanco y Emmanuel son dudas.

A Queixeira, 18:00 horas.