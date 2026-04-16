Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Bruno Pío, portero del Antela: “Pensé en el gol average y decidí salir corriendo para tirar a portería”

El Antela ganó 2-1 al Lemos en un partido que terminó con el portero local Bruno Pío intentando marcar el tercero. “Hubo un tiro libre en la zona del banquillo visitante y el árbitro nos avisó de que, seguramente, sería la última jugada del partido. De repente, veo que el portero del Lemos está en el área. Lanzan la falta y bloco la pelota en el segundo palo. No veo nada por delante de mí, por lo que pensé en el gol average. Tiré el balón al suelo y salí corriendo, vi a dos compañeros que también salieron, pero iban demasiado rápido y si les daba el balón, quedaban en fuera de juego, por lo que decidí tirar a puerta, pero por desgracia no entró”, recuerda el luso Pío.

Martínez, defensa del Arnoia: “Supimos leer bien el partido y aprovechar nuestras ocasiones”

El Arnoia venció 1-2 al Beluso y el primer tanto lo logró el defensa Martínez, quien analiza el encuentro: “Fue un duelo muy disputado, que se decidió por pequeños detalles. Sabíamos que iba a ser difícil, ante un rival muy solvente en su campo, pero competimos bien, ordenados y con intensidad. Me quedo especialmente con la solidez defensiva, porque el Beluso es un equipo de calidad y apenas les dejamos generar peligro. Supimos leer bien los momentos del partido y aprovechar las ocasiones que tuvimos. Muy contento por el gol, por el resultado y sobre todo por los tres puntos, que nos permiten seguir peleando por los puestos de play off”.

Izan García, del Cented: “El equipo está arrimando el hombro para lograr el objetivo”

El Cented derrotó 1-0 al Porriño en un partido “en el que desde el minuto 1 estuvimos muy sólidos atrás, sin conceder demasiadas ocasiones. En lo ofensivo, generamos mucho, tanto Edu, Cid y yo tuvimos varias claras que no conseguimos materializar. Edu nos dio ese gol de cabeza que generó más tranquilidad en nuestro ataque. Quizás en los últimos minutos, con un poco más de calma con balón, hubiéramos conseguido sufrir mucho menos. Al final, tres puntos importantísimos que nos acercan al objetivo, contra un rival que lucha por jugar play off. Veo al equipo con muchas ganas y arrimando el hombro para conseguir el objetivo”, dice Izan.

Joni, el punta del Celanova: “Aún tengo dolor, pero quiero ayudar en lo que pueda para salvarnos”

El Celanova cayó 1-3 ante el Villalonga en un encuentro en el que volvió Joni tras su intervención en la rodilla: “Después de dos meses y medio sin estar con el equipo está claro que me va a costar coger el ritmo, ya que empezar siempre cuesta. Creo que esta vez me costó más a nivel psicológico para volver a engancharme y comenzar a entrenar. Lo que está claro es que voy a ayudar en todo lo posible para conseguir la permanencia, aunque sea complicada”. Además, apunta que “me quitaron los clavos de la rodilla, pero aún sigo con muchas molestias, ya que en la cirugía me pusieron 27 grapas en el rotuliano y tengo dolor, esperemos que vaya mejorando”.