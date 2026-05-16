Toca fiesta en O Couto para la UD Ourense ante el Reus

Los jugadores de la UD Ourense, durante el entrenamiento de ayer celebrado en el estadio de O Couto.

El 14 de septiembre de 2014, la UD Ourense disputaba en el Miguel Ángel-Os Remedios el primer partido oficial de su historia (8-0 al Razamonde en Tercera Autonómica). Casi 12 años después, afronta en el estadio de O Couto, la vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol nacional.

Después del 0-0 de la ida, los unionistas reciben al Reus FC con la ventaja de que en caso de una hipotética prórroga, les valdría el empate al final de la misma. Pese a ello, los locales son conscientes de que tienen que salir a ganar, porque de lo contrario, un error puntual o una jugada aislada echaría por tierra todo el planteamiento.

El ambiente que se vive alrededor del encuentro es el de las grandes ocasiones. Por si fuera poco, se va a disputar en plenas fiestas de O Couto, lo que provocará que la expectación todavía sea mayor.

Este viernes por la mañana, los de Borja Fernández completaron el último entrenamiento de la semana y lo hicieron en un escenario de excepción, el estadio O Couto, un terreno de juego que solo habían pisado en partidos oficiales.

El juvenil Ricardo, convocado

Finalizada la sesión preparatoria, el entrenador ourensanista ofreció una convocatoria en la que están presentes los juveniles Roi Currás, Mauro Varela y Ricardo Rodríguez. El joven central se estrena en una citación con el primer equipo y lo hace para suplir las bajas de los defensas Viti y Noel Cabanas, lesionados; y Labrada y Pol Bueso, sancionados con uno y cuatro partidos, respectivamente.

Ante la ristra de ausencias en la zaga, Samu Pardo (lateral o mediocentro) jugará como central y Varo regresará al lateral derecho.

Además, tampoco estará el delantero Jaichenco, que sigue recuperándose de la rotura del tendón del Aquiles y el guardameta Manu Vizoso, recientemente operado de una fractura en el pómulo izquierdo. Ambos se ejercitaron ayer en solitario y están pendientes de regresar para la próxima temporada.

Varias bajas visitantes

En el bando contrario, el técnico del Reus, Marc Carrasco, no podrá con los lesionados de larga duración, Xavi Molina Marc Grau y Óscar Jiménez; y con el sancionado, Josep Ramon Sardá.

El que sí que ha viajado es el delantero Ustrell, que no está al cien por cien tras salírsele el hombro izquierdo en el partido de ida.