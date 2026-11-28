La jornada 13 en Segunda Federación se detiene este sábado en O Couto con el partido que, a las cinco de la tarde, mide al Ourense CF y a la SD Gernika. Dos equipos parejos que se encuentran situados en la mitad de la tabla únicamente separados por dos puntos. Suman 17 los ourensanos por 15 los vascos.

Los azulones afrontan el encuentro con la idea de ser un equipo reconocible. Y es que le está costando mucho afrontar los partidos en su campo, donde se le han atragantado demasiadas jornadas. Enfrente, un Gernika que, como visitante, muestra sus mejores registros y todavía no conoce la derrota. Cuatro empates y una victoria, lo que garantiza ques será un rival complicado.

El Ourense CF realizó el viernes por la mañana en Oira la última sesión de entrenamiento y para este partido el técnico Jorge Cuesta cuenta con las bajas de Iván Amandi, que ya empezó a entrenar tras sus problemas de pubis, y Brais Penela, que sigue recuperándose de una rotura de fibras. Las buenas noticias son el regreso de Ramírez, que viene de cumplir sanción, e Iker Punzano, que tras varias partidos fuera por una rotura entra en convocatoria y podría tener algunos minutos.

Tiene claro Jorge Cuesta, el entrenador de los ourensanos, que: “Queremos sumar los tres puntos, y más en nuestra casa que es donde no estamos dando nuestra mejor versión, y de paso intentar tener esa regularidad necesaria en esta liga y dar una buena imagen ante nuestros aficionados”. Sobre el rival comentó que: “Es el típico equipo vasco que ya hemos visto cuando jugamos ante otros rivales. Son físicos, que les gusta tener un ritmo alto, son valientes, compiten muy bien los partidos y que arriba tienen gente rápida que va bien a los espacios. Se adaptan bien a los partidos y que también cuenta con buenos jugadores”. Con respecto a los suyos dijo que: “Trataremos de ser nosotros mismos. Evitar cometer errores, estar concentrados y tener más situaciones de ataque que es algo que nos está costando”.