Mario Jorrín, defensa cántabro del Ourense CF: "No estamos tan mal"
El defensa cántabro del Ourense CF, Mario Jorrín, considera que la “ansiedad por ganar nos esta pesando demasiado”
La visita del Ourense CF a tierras asturianas para enfrentarse al Llanera volvió a salir cruz. El equipo azulón, que venía de una victoria de prestigio ante el Compostela, dejó claro que la irregularidad es otra vez el camino que más veces coge esta temporada. Derrota por 2-0, y otra vez ante un equipo en descenso, que son los que más se le están atragantando esta liga.
El defensa cántabro Mario Jorrín González, que llegó esta temporada al equipo procedente de la Ponferradina da su opinión sobre cuál puede ser el motivo de ese desigual comportamiento; “Cuando eres un descendido de Primera Federación, siempre te ponen ese cartel de favorito y te pones en ese papel de tener que ganar. Hemos tenido partidos que vamos empatados y por ese motivo te vas a buscar la victoria, te desproteges, cometes errores y acabas perdiendo”. Porque el defensa azulón tiene una teoría; “Sumar un punto tiene mucha más importancia de la que normalmente se le da. Las derrotas penalizan mucho y esta temporada se nos han escapado puntos por querer ganar. Llevamos cinco derrotas y si hubiéramos empatado dos o tres de esos partidos estaríamos en puestos de promoción, por eso cuando dicen que los empates valen para poco no estoy nada de acuerdo”.
El lateral del Ourense CF llegó a final de la pretemporada y eso también lo acusó; “Sobre todo al principio porque me costó un poco coger el ritmo de competición, pero ahora, sin estar todavía al cien por cien, sí que me encuentro mucho mejor. Pienso que es algo que le pasó a más jugadores que llegamos tarde y no se pudo hacer una pretemporada todos juntos e igual es algo que estamos pagando. En todo caso todavía queda mucho y no estamos tan mal. Es verdad que todos querríamos estar mejor, pero veo que el equipo tiene capacidad para ganar el motivo es la falta de regularidad y de constancia”.
Un jugador que viene de Primera Federación y lo nota: “Hay mucha diferencia, sobre todo en el ritmo, ya que por calidad muchos jugadores de esta categoría pueden jugar más arriba. El problema es la intensidad y que no tienes tiempo para pensar y los fallos te penalizan mucho más. Esta es una categoría más igualada, muy competitiva y que cualquiera le gana a cualquiera. En todo caso, y es una opinión muy personal, creo que el nivel es inferior respecto a aquellas temporadas del comienzo”.
Cita ante el Gernika
Y termina hablando del partido del sábado ante el Gernika en O Couto: “Está claro que tenemos que ganar, pero como lo intentamos en todos. Además, tenemos que conseguir que nuestro campo sea un fortín porque llevamos más puntos como visitantes. Pero sabiendo que si no ganamos, lo que no podemos es perderlo nosotros por esa obligación, ya que al final, sumar también es importante”.
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