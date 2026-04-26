Tormenta perfecta para el Arnoia ante el Cented (0-2)

En el fútbol, como en la vida, la necesidad se mide en puntos. El derbi ourensano en Oira enfrentaba dos realidades opuestas: el Cented Academy, con el agua al cuello para evitar el descenso, y el Atlético Arnoia, con la mirada fija en los puestos de privilegio. Al final, la efectividad visitante terminó por decantar un duelo marcado por la climatología y la tensión propia de la rivalidad.

No hubo tiempo para tanteos. En el minuto 7, el Arnoia avisó y no perdonó. Rivero, cazaba un balón en la media luna y conectaba un disparo preciso que batió a Edgar para establecer el 0-1. El golpe espoleó a los visitantes, que pudieron ampliar la renta con una gran jugada personal de Tumbeiro y con un centro de Gabri por derecha que no encontró rematador. También Manu Blanco se sumaba a la fiesta y a trancas y barrancas remataba sin consecuencias.

El Cented, lejos de rendirse, buscó la reacción a través de David y las internadas por banda. Sin embargo, cuando más entretenido estaba el partido, la tarde se oscureció. La lluvia y la tormenta hicieron acto de presencia en Oira, endureciendo el juego y la visibilidad. En el minuto 33, el cuerpo técnico del Arnoia, Manel Vázquez y Julio Novoa, acabó expulsado por protestar tras una amarilla previa al entrenador por desplazar el balón. En el campo, el Cented rozó el empate. Edu Otero remató un centro lateral que Martínez sacó milagrosamente sobre la línea de gol. Tumbeiro tendría la última con un cabezazo que se iba por encima del larguero.

Segundo tiempo

La segunda mitad fue un ejercicio de resistencia y nervios que demoraba su inició por el chaparrón. Gabri remata alto antes de que Rivero en una gran jugada personal partiendo desde su campo no pudiese concretar.

Cuando los locales más apretaban, llegó el mazazo definitivo. Tras un saque de esquina del Cented, el guardameta Borja iniciaba una contra fulgurante con un envío largo que Lofti -que había entrado por el lesionado Raúl Gallego- aprovechó para firmar el 0-2.

El partido no terminó sin suspense. El local Edu Otero logró perforar la red visitante en el tramo final, un tanto que el colegiado dio por válido en primera instancia, pero que acabó anulando a instancias de su asistente. El línier había levantado la bandera por fuera de juego, provocando que la defensa se detuviera antes del remate. En el minuto 90, Oca dejaba a los locales con 10.

Con este resultado, el Atlético Arnoia continúa a solo dos puntos del play off de ascenso, mientras que el Cented se mantiene en el alambre, uno solo por encima de la zona de peligro.