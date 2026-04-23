Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Charly, delantero del Antela: “Robé el balón en medio campo, vi al portero adelantado y disparé”

El Antela ganó 0-3 en Valladares y dos de los goles los anotó Charly, uno con cada pierna. En cuanto al que metió desde 40 metros, comenta que “robé el balón en el medio campo, levanté la cabeza y vi al portero adelantado, la verdad es que ni me lo pienso y disparé. No es la primera vez que lo intento, soy ambidiestro y tengo mucha confianza en la zurda”. Todo ello en un encuentro que “nos deja muy buenas sensaciones, ya que era exigente y en un campo donde cuesta mucho imponer nuestro juego, pero el equipo supo adaptarse perfectamente. Estuvimos muy sólidos, comprometidos en defensa y fuimos eficaces arriba, que es lo que nos estaba faltando”.

Miguel Peral, del Arnoia: “El punto nos supo a poco, tuvimos muchas ocasiones para ganar”

El Atlético Arnoia igualó 1-1 frente al Celanova y continúa inmerso en la lucha por disputar los play off. El mediapunta Miguel Peral admite que “nos supo a poco el punto, ya que tuvimos bastantes ocasiones para llevarnos el partido, pero nos penalizó no estar acertados de cara a portería”. Con relación a lo que queda de campeonato liguero comenta que “quedan cuatro partidos, y vamos domingo a domingo. Lucharemos para sacar el mejor resultado posible, estamos convencidos y con ganas, ya hemos conseguido el objetivo principal, así que no tenemos esa presión. Entonces vamos a competir hasta donde seamos capaces”.

El defens del Cented, Bustelo: “La derrota fue algo injusta, ya que era un partido cerrado, de 0-0”

El Cented cayó 1-0 frente al Villalonga en un partido “en el que la derrota es algo injusta. Puede ser que no hiciéramos lo suficiente para ganar, pero ellos tampoco. Volvimos a ver el partido en vídeo y casi no hubo ocasiones, ya que fue un encuentro muy cerrado y en el que los dos equipos teníamos más miedo a perder que a querer llevarnos la victoria. Creo que el resultado justo hubiese sido el 0-0. El gol encajado en el descuento de la primera parte, en un saque de esquina mal defendido, nos lastró y la verdad es que se acabó el partido. Fue una pena porque queríamos la cuarta portería a cero consecutiva”, dice el entrenador pontino, Dani Prado.

Alberto Blanco, del Celanova: “Nos quedan cuatro finales y tenemos que darlo todo”

El Sporting Celanova arrancó un punto en A Queixeira y está a cuatro de la zona de permanencia. “Nos llevamos un empate que no nos beneficia a nivel clasificatorio, pero ganando el fin de semana en casa podemos hacer bueno ese punto. Ante el Lemos es la primera de las cuatro finales que nos quedan y lo tenemos que dar todo delante de nuestra afición”, sostiene Alberto Blanco. El extremo ourensano regresó en Arnoia tras su lesión y reconoce que “estoy mucho mejor, después de dos semanas parado me falta coger un poco de ritmo, pero confío en llegar en buen estado físico para las cuatro finales que nos quedan en la liga”.